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Yer: Eskişehir! Aynaya para, sileceğe not... Araç sürücüsü şaşkına döndü

12.07.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de park halindeki ticari aracına çarpıldığını fark eden Gürkan Güler, cam sileceğine bırakılan not ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce şoke oldu. Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime'' ifadelerini kullandı.

Yer: Eskişehir! Aynaya para, sileceğe not... Araç sürücüsü şaşkına döndü

Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü. Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

AYNAYA 10 LİRA, SİLECEĞE NOT BIRAKILDI

Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

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(İHA)

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Eskişehir
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