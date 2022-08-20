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  4. Yer: Fatih... Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi

Yer: Fatih... Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi

20.08.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te Türk vatandaşlığına geçtiği belirtilen bir Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi. Alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen ve çıplak vaziyette çevredekilere saldıran kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdır. Esnaf ve mahalle sakinleri, Rus kadının bu hallerinden şikayetçi olurken birçok defa benzer şeyler yaşandığını söylediler.

Yer: Fatih... Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi

Fatih Kocamustafapaşa’da alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Rus uyruklu bir kadın, geçtiğimiz akşam çocuk parkında çırılçıplak soyundu. Durumu gören vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisinin ardından öfkelenen kadın, elindeki örtüyle bankta oturan insanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üstüne bir örtü bağlayan kadın, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Aynı kadının daha önce de evdeki eşyalarını pencereden attığı ve çocuk parkında sinir krizi geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, Rus uyruklu kadının, insanların üzerine içki döktüğünü ve çocuklara bile saldırdığını iddia etti. Kadının her gün benzer olaylar çıkarttığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden, Rus uyruklu kadının sınır dışı edilmesini istedi.

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“ÇIRILÇIPLAK SOYUNUYOR, İNSANLARA SALDIRIYOR”

Parkın yanında kafe işleten Necmettin Deli, "Burada yabancı uyruklu bir kadın var. Rus olduğu söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla alkol ve diğer maddeleri kullanıyor. Burada sürekli vatandaşları rahatsız ediyor. Çoluk çocuk fark etmiyor. Çırılçıplak soyunuyor. Yaşlı insanların üzerine alkol atıyor. Yaşlı insanlara saldırıyor. Parkta yatıyor. Masaların üzerine çıkıyor. Esnaf olarak bu konuda mağduruz. İnsanlar da rahatsız oluyor. Burası bir aile parkı. İnsanlar gelip çoluğunu çocuğunu gezdirmek istiyor. Böyle vakalarla karşılaşınca işimize yansıyor" dedi.

“CAMDAN TELEVİZYON ATTI”

Daha önce de benzer olayların yaşandığını söyleyen Necmettin Deli, “Bu bayan Türk vatandaşlığı aldığından dolayı deport da edilemiyor. Alıyorlar, dışarı bırakıyorlar. Hemen hemen her gün burada. Geçen gün yarı çıplak vaziyette camdan televizyon attı. Sehpaları aşağıya attı. Aşağıdan biri geçiyor da olabilir. Hiç bakmaksızın atıyor. Bütün vatandaşların ve esnafın sıkıntısı var” dedi.

“ARTIK KENDİMİZDEN UTANIYORUZ”

Mahalle esnafı Mustafa Metin ise “Arka sokakta bir Rus kadın var. Her gün elinde birayla geliyor. Burada bağırıyor. Üstünü başını açıyor. İnsanlar telefonun kamerasıyla çekiyor. Utanma duygusu da yok. Emniyetten bayan polis geliyor. Alıp götürüyorlar ama yine aynı. Artık kendimizden utanıyoruz. Bir an evvel yetkililerin bu işe çözüm bulmasını istiyoruz. Üstü başı açık geziyor. Uygunsuz kelimeler konuşuyor” dedi.

“HEMEN HEMEN HER GÜN SOYUNUYOR”

Aynı parkta yaşanan sıkıntılara da değinen Nuran Yaman, “Parkta içen var, soyunan var, her şey var. İyi karşılamıyoruz. Çoluk çocuk var. Ayıp bir şey. Yetkililer bunu sınır dışı yapsın. Sınır dışı yaparsa iyi olur. Hemen hemen her gün soyunuyor. Çırılçıplak bir de. Aile var. Çoluk çocuk var” dedi. (İHA)

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Fatih çıplak
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