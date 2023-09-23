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  4. Yer: Iğdır! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim..."

Yer: Iğdır! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim..."

23.09.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşların ışık hüzmesini cep telefon kamerasıyla kaydederken, etraftakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Işık hüzmesinin çok nadir görülen 'Ateş gökkuşağı' olduğu düşünülüyor. İşte o görüntüler!

Yer: Iğdır! Görenler gözlerine inanamadı! "Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim..."

Iğdır'da meydana gelen doğa olayı görenleri şaşkına çevirdi. Literatürdeki adı “Circumhorizontal arc” olan ve halk arasında ateş gökkuşağı olarak da bilinen ışık hüzmesi, görsel şölen oluşturdu.

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"BEN BU YAŞIMA GELDİM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Gökyüzünde görülen ışığın dünyada çok nadir görülen “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağı olduğu düşünülüyor. “Circumhorizontal arc” olarak adlandırılan ateş gökkuşağının ortaya çıkması için güneşin en yüksek bir konumda bulunması, ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerine çıkması ve bu seviyede ilerlemesi ayrıca gökyüzünde sirius bulutunun olması gerekiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır gökkuşağı

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