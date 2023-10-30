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  4. Yer: İstanbul! Apple mağazası Türk bayrağı asmadı, vatandaşlar harekete geçti

Yer: İstanbul! Apple mağazası Türk bayrağı asmadı, vatandaşlar harekete geçti

30.10.2023 14:57 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yıl kutlamalarında Bağdat Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, Apple mağazasının bayrak asmamasına tepki göstererek kendi imkanları ile mağazanın camlarına Türk bayrağı astı. Bayrak asılmamasına tepki gösteren bir vatandaş, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı, çalışanlar Türk, onların tepki vermesi lazım” dedi.

Yer: İstanbul! Apple mağazası Türk bayrağı asmadı, vatandaşlar harekete geçti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde kutlamalar yapan bazı vatandaşlar ile Apple mağazası çalışanları arasında bayrak asma gerginliği çıktı. Vatandaşlar, mağazanın bayrak asmamasına tepki göstererek çalışanlar ile tartıştı. Gerginlik sonrasında vatandaşlar ellerinde bulunan bayrakları mağazanın camına yapıştırarak kutlamalara devam etti.

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"ONLARIN TEPKİ VERMESİ LAZIM"

Bayrak asılmamasına tepki gösteren bir vatandaş, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı, çalışanlar Türk, onların tepki vermesi lazım” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Apple Türk bayrağı

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