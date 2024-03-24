Yer: İstanbul! Broşür dağıtan AK Partiliyi darp etmişlerdi: 6 kişiye gözaltı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





