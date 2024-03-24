HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Broşür dağıtan AK Partiliyi darp etmişlerdi: 6 kişiye gözaltı

Yer: İstanbul! Broşür dağıtan AK Partiliyi darp etmişlerdi: 6 kişiye gözaltı

24.03.2024 23:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir vatandaş, AK Parti tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğradı. 72 yaşındaki adam başından yaralanırken, polis yaptığı çalışmada 6 kişiyi gözaltına aldı.

Yer: İstanbul! Broşür dağıtan AK Partiliyi darp etmişlerdi: 6 kişiye gözaltı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şahıslar, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etti. Saldırıda 72 yaşındaki görevli başından yaralandı. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası Y.S., K.S., B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Önce kolunu sonra da bedenini kaptırdıKorkunç olay! Önce kolunu sonra da bedenini kaptırdı
Aracın motoru yerinden fırladı! Gişelere çarpıp takla attıAracın motoru yerinden fırladı! Gişelere çarpıp takla attı
Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'
Anahtar Kelimeler:
Maltepe darp
En Çok Okunan Haberler
Süper Lig ekibinin başkanı bisikletliye çarptı! O kişi hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkanı bisikletliye çarptı! O kişi hayatını kaybetti

Özgür Özel mitingde atılan sloganı duyunca dayanamadı! "Evladım o mesajı mı verdik şimdi?"

Özgür Özel mitingde atılan sloganı duyunca dayanamadı! "Evladım o mesajı mı verdik şimdi?"

Araç sürücülerini ilgilendiren tarih belli oldu! Uygulama sona eriyor

Araç sürücülerini ilgilendiren tarih belli oldu! Uygulama sona eriyor

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi

Skandal olay! TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen yayıncı gözaltına alındı

Skandal olay! TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen yayıncı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.