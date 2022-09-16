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  4. Yer: İstanbul! Çocuğunun kaydını sildirmek istedi, yaptığı şaşkına çevirdi

Yer: İstanbul! Çocuğunun kaydını sildirmek istedi, yaptığı şaşkına çevirdi

16.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir veliden, özel okulda okuyan çocuğunun kaydını sildirmek istemesi üzerine yıllık okul ücretinin yüzde 10'u istendi. Ücreti ödemek istemeyen veli, çocuğunun kaydının bulunduğu evrak belgesini muhasebe personelinin elinden alarak kaçtı. Okul yönetimi veliden şikayetçi olurken, okulun kurucusu Faik Birgül, olaya anlam vermediklerini söyledi.

Yer: İstanbul! Çocuğunun kaydını sildirmek istedi, yaptığı şaşkına çevirdi

Olay, İstanbul Kadıköy'de bulunan bir özel okulda meydana geldi. Çocuğunun kaydını sildirmek isteyen veli, yıllık okul ücretinin yüzde 10'unun istenmesi üzerine, kayıt belgesini muhasebecinin elinden alarak kaçtı. O anlar saniye saniye görüntülenirken okul yönetimi veliden şikayetçi oldu.

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YILLIK ÜCRETİN YÜZDE 10'U İSTENDİ

Kadıköy’de özel bir okulda yaşanan olaya göre, çocuğunun okulda bulunan kaydını sildirmek isteyen veli, yıllık eğitim öğrenim ücretinin yüzde 10’una denk gelen kayıt silme ücretiyle karşılaştı. İddiaya göre, kayıt sildirme parasını ödemek istemeyen veli, özel okulun muhasebesine uğrayarak konuyu görüştü. Burada ücreti ödemeyeceğini belirten veli, çocuğunun kaydının bulunduğu evrak belgesini, muhasebe personelinin elinden alarak kaçtı. Okul yönetimi ise belgeyi alıp kaçan veliden şikayetçi oldu.

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"BİZ DE ANLAM VEREMEDİK"

Okulun kurucusu Faik Birgül, “Velimiz, çocuğunun okulunu değiştirmek istedi. Telefonda beni aradı ve ben de uygun gördüm, herhangi bir sorun yaşatmayacağımızı söyledik. Kendisi avukatıyla görüşmüş ve avukatı da ona, ‘sözleşmeyi eğer onlardan alırsanız yüzde 10 iptal parası ödemeyeceksiniz’ demiş. Kendisi de, muhasebeci kızımızdan sözleşmeyi izinsiz aldı. Muhasebeci kızımız peşinden gitmiş ama yakalayamadı. Biz de anlam veremedik” dedi.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Kadıköy
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