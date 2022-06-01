HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Elindeki dövme kendini ele verdi

Yer: İstanbul! Elindeki dövme kendini ele verdi

01.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir hırsız, demir korkuluklardan tırmanarak girdiği evden para ve cep telefonu çaldı. Olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, hırsızı elindeki gül figürlü dövmeden tespit ederek yakaladı.

Yer: İstanbul! Elindeki dövme kendini ele verdi

İstanbul Şişli'de bir kişi, demir korkuluklardan tırmanarak girdiği evden para ve cep telefonu çaldı. Şüphelinin eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken hırsızlık şüphelisini elindeki gül desenli dövme ele verdi.

GÖRÜNTÜLER TEK TEK İNCELENDİ

Geçtiğimiz ayın 23'ünde saat 05.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir evden 1 adet cep telefonu, 110 euro, 700 dolar, 825 TL ve kredi kartları çalındı. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Gündüz dilencilik, gece hırsızlık... Görüntüleri izleyince hemen tanıdılarGündüz dilencilik, gece hırsızlık... Görüntüleri izleyince hemen tanıdılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi ve şüphelinin eşkali belirlendi. İncelemelerde eve giren şüphelinin elindeki gül figürlü dövme dikkat çekti. Dövme üzerine yoğunlaşan ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan aranma kaydı bulunan E.Ç. olduğunu tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheli E.Ç.'nin yaşadığı yerin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. E.Ç., 30 Mayıs günü Kağıthane Yahya Kemal Mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., "Evden Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kendisi öldü, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralıKorkunç olay! Kendisi öldü, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralı
Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunmaBebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma
Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli olduKemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Elektrik ve doğal gaza çifte zam! İşte yeni fiyatlar...

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”

“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.