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  4. Yer: İstanbul! Geniş güvenlik önlemi alındı, otomatik silahlar bulundu

Yer: İstanbul! Geniş güvenlik önlemi alındı, otomatik silahlar bulundu

14.10.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da ara sokakta kaza yaptıktan sonra araçtan inen maskeli şüpheliler havaya ateş açıp ortadan kayboldular. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sokağı girişlere kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında, otomatik silahlar, maske ve içi dolu benzin bidonları bulundu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Düğmeciler Mahallesi Esma Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ara sokakta kaza yapan hafif ticari araçtan inen maskeli şüpheliler, havaya doğru ateş ettikten sonra, aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler sokağa girişleri kapatarak uzun süre inceleme yaptı.

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OTOMATİK SİLAHLAR BULUNDU

Yapılan incelemelerde aracın bagaj kısmında, otomatik silahlar, maske ve içi dolu benzin bidonları bulundu. Ekipler, olay yerindeki incelemelerin ardından silahlar ile kaza sonrası terk edilen aracı emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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