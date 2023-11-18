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Yer: İstanbul! Gerçeği vatandaşlar ortaya çıkardı, ters kelepçeyle gözaltına alındı! Polise böyle yalvardı: 'Abi bana böyle demedi'

18.11.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de bir otomobil, makas atarak ilerlediği sırada önce, başka bir otomobile çarptı ardından takla atarak önünde ilerleyen motosikletin üzerine devrildi. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken aracın sürücüsü kaçıp kendi yerine başka birini gönderdi. Vatandaşların gerçeği ortaya çıkardığı olayda kazayı yaptığını söyleyen kişi gözaltına alınırken "Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi" diyerek polise yalvardı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, aracıyla Ankara istikametinde makas atarak ilerlediği sırada, sağ şeritte seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yolda savrularak önünde ilerleyen, H.A. kontrolündeki motosikletin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken takla atan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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YERİNE BAŞKASINI GÖNDERDİ, GERÇEĞİ VATANDAŞLAR ORTAYA ÇIKARDI

Dakikalar sonra olay yerine gelen Yasin D., kazayı yapan sürücünün kendisi olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü olduğunu iddia eden Yasin D. ile kaza anında orada bulunan görgü tanıklarını yüzleştirdi. Görgü tanıklarının, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan sürücünün bir başkası olduğunu söylemesi üzerine polis, Yasin D.'yi ters kelepçe ile gözaltına aldı.

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GÖZALTINA ALINDI, POLİSE YALVARDI: 'BANA ÖYLE DEMEDİ'

Gözaltına alınan Yasin D. polis aracına götürülürken, “Abi bana böyle demedi, 'Vurdum sadece, kendim kazaya karıştım' dedi. Adama bir şey oldu mu ?“ şeklinde konuştu.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü H.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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trafik kazası İstanbul
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