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  4. Yer: İstanbul! Görenler gözlerine inanamadı... Panikten ne yapacaklarını bilemediler!

Yer: İstanbul! Görenler gözlerine inanamadı... Panikten ne yapacaklarını bilemediler!

06.09.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de yaban domuzları, şehir merkezine kadar indi. Ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören vatandaşlar panikten ne yapacaklarını bilemedi. Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine de büyük panik yaşattı. Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan bir domuzun telef olduğu öğrenildi.

Yer: İstanbul! Görenler gözlerine inanamadı... Panikten ne yapacaklarını bilemediler!

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü.

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Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.

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Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaştı.

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Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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