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Yer: İstanbul! Güneşli ve sıcak havayı fırsat bildiler, oraya akın ettiler: "İlk defa böyle bir havaya denk geliyorum"

25.02.2024 09:40
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Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler Taksim’e akın etti... Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı! Yazdan kalma bir hava olduğunu söyleyen İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Murat Akdağ ise "İstanbul’da yaklaşık 20 senedir buralardayım, ilk defa böyle bir havaya denk geliyorum" dedi.

Yer: İstanbul! Güneşli ve sıcak havayı fırsat bildiler, oraya akın ettiler: "İlk defa böyle bir havaya denk geliyorum"

Hava sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da yaz aylarını aratmayan bir gün yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen pek çok kişi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

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“İNANILMAZ BİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞIYOR DÜNYA”

İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Murat Akdağ, “İnanılmaz bir mevsim değişkenliği gösteriyor. Bu sene kış mevsimini yaşamadık. Kar bile görmedik bu sene. İnanılmaz bir iklim değişikliği yaşıyor dünya. İstanbul’da yaklaşık 20 senedir buralardayım, ilk defa böyle bir havaya denk geliyorum. İnsanlar artık montlarını çıkardı, tişörtleriyle, gömlekleriyle geziyorlar. Daha mart ayına girmedik bile şubat ayındayız. Şu an yazdan kalma bir hava var. Böyle devam edecek diyor meteoroloji uzmanları. Umarım kuraklıkla sonuçlanmaz bu havalar, tek temennimiz o. Geçen sene suyun sıkıntısını yaşadık, bu sene daha çok yaşayacağız gibi duruyor” dedi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı İstiklal Caddesi taksim
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