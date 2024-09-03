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Yer: İstanbul! İhbar ekipleri alarma geçirdi, sokak trafiğe kapatıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.09.2024 20:38
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İstanbul Maltepe'de bir çöp konteynerinden gelen koku ve dumandan şüphelenen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye tehlikeli madde müdahale aracı da sevk edilirken sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemede maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.

Yer: İstanbul! İhbar ekipleri alarma geçirdi, sokak trafiğe kapatıldı

Maltepe’de İdealtepe Mahallesi Dik Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinden akşam saatlerinde çıkan koku ve dumandan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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TEHLİKELİ MADDE ARACI SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çöpteki dumanın nedeninin yangın olabileceğinden şüphelenerek su sıktı. Kokunun devam etmesi üzerine bölgeye tehlikeli madde müdahale aracı sevk edildi.

ÇAMAŞIR SUYU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin incelemesi sonrası çöpe atılan maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası sokak trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

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İstanbul
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