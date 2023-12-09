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  4. Yer: İstanbul! Mahallede büyük panik, polis dakikalarca aradı

Yer: İstanbul! Mahallede büyük panik, polis dakikalarca aradı

09.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polislerin gelmesi üzerine saldırı yapan kişi veya kişiler kaçtı. Mahallede büyük panik yaşanırken polis ekipleri, dakikalarca evin çevresinde saldırıyı yapan kişi veya kişileri aradı.

Yer: İstanbul! Mahallede büyük panik, polis dakikalarca aradı

Olay, geçtiğimiz cuma günü 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi veya kişiler nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle eve silahlı saldırı düzenledi.

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MAHALLEDE BÜYÜK PANİK

Kurşun seslerini duyan ev halkı ve mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, hemen polis ekiplerine haber verildi.

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OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, saldırgan polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte koşarak ortadan kayboldu.

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DAKİKALARCA ARADILAR

O esnada dışarıya çıkan ev sakini ve polis ekipleri dakikalarca evin çevresinde saldırıyı yapan kişi veya kişileri aradı. Evin çevresinde bir ize rastlayamayan ekipler, arama çalışmalarına diğer sokaklarda devam etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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