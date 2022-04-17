Yer: İstanbul! Tasması kopan pitbull korku dolu anlar yaşattı

Ümraniye'de çocukların oynadığı basketbol sahasına elinde pitbull cinsi köpeği olan bir kişi girdi. Sahibinin şaka yapmak istediği sırada tasması kopan köpek çocuklara doğru koşmaya başladı. Korku dolu anlar yaşanırken köpeğin son anda yakalanması olası faciayı önledi.

"ŞAHİN ABİ NE OLUR GETİRME"

Olay, geçen hafta Ümraniye'de bir basketbol sahasında yaşandı. İddiaya göre, çocuklar oyun oynadığı sırada adının Şahin olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki pitbull cinsi köpekle basketbol sahasına girdi. Pitbull'u gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı. Bu sırada çocukların korkudan, "Şahin abi ne olur getirme" şeklinde bağırdıkları görüldü.

TASMASI KOPTU, HIZLA ÇOCUKLARA KOŞTU

Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu pitbull'un tasması koptu. Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen pitbullu gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı. Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.

"ÇOK KORKTUK"

Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe Adıgüzel, "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhangi bir ısırma olmadı" dedi. İsmini vermek istemeyen bir genç, "Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı" şeklinde yaşananları anlattı.

Kaynak: DHA

