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Yer: İstanbul! Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

16.03.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

İstanbul Esenyurt'ta telefonla konuştuğu sırada bir kadın, kapkaça uğradı. Durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan çalışma sonucunda kapkaççı yakalandı.

Olay, 2 Mart Salı günü öğle saatlerinde Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın cep telefonu ile konuşarak yürüdüğü sırada, kendisini bir kişi takip etti. Ara sokağa giren kadının yanına yaklaşan şüpheli, elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen kapkaççı, yaşadığı evde yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA


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İstanbul Esenyurt

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