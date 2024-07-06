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Yer: Kağıthane! Aldatılan genç kız öfkeden deliye döndü: Konuşmak için çağırıp...

06.07.2024 11:39
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Kağıthane'de 17 yaşındaki genç bir kız 22 yaşındaki sevgilisi Ömer K.'nın kendisini bir arkadaşıyla aldattığını öğrendi. Öfkeden deliye dönen genç Ömer K.'yı önce darp etti ardındansa bacağından bıçakladı.

Yer: Kağıthane! Aldatılan genç kız öfkeden deliye döndü: Konuşmak için çağırıp...

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

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DARBEDİP BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kağıthane darp sevgili
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