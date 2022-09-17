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Yer: Kahramanmaraş! Mide bulandıran olay... 'Öğretmenim' deyip 11 yaşındaki çocuğu istismar etti

17.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 'Öğretmenim' diyerek 11 yaşındaki kız öğrenciye araç içinde cinsel istismarda bulunan Mustafa Gökot, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçerken H.Y. de Gökot'u teşhis etti. Öte yandan Mustafa Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesi jandarmaya ihbarda bulunmuştu.

Yer: Kahramanmaraş! Mide bulandıran olay... 'Öğretmenim' deyip 11 yaşındaki çocuğu istismar etti

Olay, dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi H.Y. okula giderken, iddiaya göre, yanında otomobil durdu. Sürücü Mustafa Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götüreceğini söyledi. Gökot'a inanan H.Y. ise araca bindi. Bir süre sonra mahalle dışına çıkan Gökot, otomobilde H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun yaşadıklarını anlattığı öğretmenlerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Mustafa Gökot'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. H.Y. tarafından da teşhis edilen Gökot, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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2 YIL ÖNCE DE İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Mustafa Gökot'un, 2 yıl önce de 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. 4 kişinin istismarına uğradıktan sonra hamile kalan kızın annesinin ihbarıyla jandarma, aralarında Mustafa Gökot'un da olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gökot dahil şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

(DHA)

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Kahramanmaraş
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
serbest bırakanın evine misafir bırakacaksin bir ay
daha önce yapmış cezasız kalmış şimdi bunun suçlusu onu sokaga salanlar
Nasılsa cezası yok demiş daha küçük çocuğa istismarda bulunmuş yok edilmesi gerek tabii adalet olsa !

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