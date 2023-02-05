Yer: Kocaeli... Ömrünü bu tutkuya adadı, vosvostan başka araç tamir etmiyor! Gören şaşırıyor

Gölcük Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan 43 yaşındaki Melih Dursun, trafiğe çıkamayacak durumdaki eski vosvosları alarak, sıfırdan yeniliyor. Dursun, hurdaya çıkan vosvosların motor ve kabin aksamlarını kendi imkanlarıyla baştan sona yeniliyor. Parçasının bulunması zor olan bu araçlar için İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Yalova ve Çanakkale'den vosvos tutkunları tamir ve restorasyon için Melih Dursun'un tamirhanesine geliyor.

Vosvostan başka otomobil tamir etmeyen Melih Dursun, işini severek yapıyor. Kendisinin de "Hayat" isimli vosvosu bulunan Dursun, düzenli olarak klasik otomobil festivallerine ve etkinliklerine de katılıyor.

"İZMİT'TEN DAHA ÇOK ŞEHİR DIŞINDAN TALEP VAR"

Her oto tamircisinin vosvoslar ile ilgilenmediğini söyleyen Dursun, "Vosvoslarla ilgileniyoruz, taleplere cevap veriyoruz. Ömrümüz böyle geçiyor, bu işe adandık. Şimdi nitelikli tamirciler çok az kaldı. İnsanlar başka illerde umduklarını çok bulamıyor. Bize birçok ilden araç geliyor. İzmit'te olduğum halde İzmit’ten daha çok şehir dışından talep var diyebiliriz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu, bizim düzgün işler yaptığımızın kanıtı. Aynı zamanda kendimde vosvos kullanıcısı olduğum için bu beni daha da mutlu ediyor" dedi.

Vosvosun bir yaşam tarzı olduğunu belirten Dursun, "Bu vosvos olayı ölmez. Klasik araba olarak yollarda gezen ve en çok sayıya hitap eden araba bu" diye konuştu.

"FESTİVALLER DÜZENLİYORUZ"

Melih Dursun, Vosvos tutkunları olarak dernek kurduklarını ve festivaller düzenlediklerini, aynı zamanda, otizimli çocuklar haftasında dernekle iletişime geçip, çocukları araba ile gezdirmek, onları mutlu etmek, ufak bağışlar toplamak gibi işlerinin olduğunu ifade etti.

(İHA)

