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  4. Yer: Konya! Ev sahibi kaçak göçmen, Suriyelilere evini kişi başı bin liradan kiralamış

Yer: Konya! Ev sahibi kaçak göçmen, Suriyelilere evini kişi başı bin liradan kiralamış

08.07.2024 12:57
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Konya'nın Meram ilçesinde 17 Suriyeli kaçak göçmen bir eve yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Baskın yapılan evin sahibinin daha önce 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ve gözaltına alınan kişi olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin kaçak göçmenlere evini kişi başı bin liraya kiraladığı belirlendi.

Yer: Konya! Ev sahibi kaçak göçmen, Suriyelilere evini kişi başı bin liradan kiralamış

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki Suriye uyruklu H.A.N.'nin evinde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, evde Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakaladı.

KİŞİ BAŞI BİN LİRAYA EVİNİ KİRALIYORMUŞ

'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ev sahibi H.A.N.'nin, evi kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan H.A.N. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. 17 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Konya göçmen suriyeli
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