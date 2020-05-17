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Yer: Kuşadası! Halk plajlara akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2020 18:24 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde halk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde denize giriyor.

15 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı kentlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle yazlık evleri bulunanlar yoğunluk oluşturdu.

Kuşadası sakinleri, sahillere akın ederken sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

İşte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'ndan gelen muhteşem görüntüler...

Yer: Kuşadası! Halk plajlara akın etti

Kadınlar Denizi Plajı ve Yılancı Burnu Koyu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak denize girildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile bekçiler de plajlarda devriye görevini sürdürüyor. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarıyor.
Ayrıca 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denize girmesine izin verilmiyor.
İşte Kuşadası'ndan gelen muhteşem fotoğraflar...
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