HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Sakarya! Camları gazete kağıtları ile kapattılar ama jandarmadan kaçamadılar

Yer: Sakarya! Camları gazete kağıtları ile kapattılar ama jandarmadan kaçamadılar

10.04.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde camlarını gazete kağıtları ile kapattıkları kahvehanenin depo kısmında tombala ve kumar oynayan kişilere ceza yağdı. Mekanda tombala oynadıkları tespit edilen 18 kişiye toplam 32 bin 742 lira idari para cezası kesildi.

Yer: Sakarya! Camları gazete kağıtları ile kapattılar ama jandarmadan kaçamadılar

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye faaliyetlerini sürdüren Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kahvehaneye ait deponun camlarının gazete kağıtlarıyla kapalı olduğunu görerek durumdan şüphelendi. Tepetarla Mahallesi’nde bulunan kahvehane deposundan seslerin geldiğini fark eden jandarma ekipleri mekana baskın düzenledi.

TOMBALA OYNAYAN 18 KİŞİYE CEZA YAĞDI

M.K.’ya ait olan kahvehanenin deposunda tombala ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, mekan sahibi M.K. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan adli işlem ve tahkikat başlattı.

AW592109_02

Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan gelmeden son kez oynayalım dedikBüyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan gelmeden son kez oynayalım dedik

Depoda tombala oynadıkları tespit edilen 18 kişiye ise 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Muhalefet Etme suçundan kişi başı bin 819 lira olmak üzere toplam 32 bin 742 lira idari para cezası kesildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'HES' gerginliği! Jandarma ile göstericiler arasında arbede'HES' gerginliği! Jandarma ile göstericiler arasında arbede
'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası!'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası!
Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildiTokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Cinayette şaşırtan detay! ‘Yapılacaklar listesi’ dehşet saçtı

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.