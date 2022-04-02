HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan gelmeden son kez oynayalım dedik

Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan gelmeden son kez oynayalım dedik

02.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri kumar oynayan ve oynatanları gözaltına aldı. 13 kişi gözaltına alınırken, 18 bin 190 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine Ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan gelmeden son kez oynayalım dedik

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti. Türkoba mahallesi, Cumhuriyet caddesinde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet savcılığından alınan izinle perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında içende kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı. Polis kamerasıyla da görüntülenen baskın sırasında villanın adeta bir "casino" gibi dizayn edildiği belirlendi. içerde yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

Screenshot_5

RAMAZAN AYINDAN ÖNCE SON KEZ OYNADIK

Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine Ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Screenshot_6

Screenshot_7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaptıTerk edilmiş bir bebeğe sütannelik yaptı
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
Akşener'in sözlerine açıklama: "Ben söyledim oldu" mantığıyla...Akşener'in sözlerine açıklama: "Ben söyledim oldu" mantığıyla...
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu

İlginizi Çekebilir

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Herkes yanlış biliyor! Sütyen takmayı bırakırsanız ne olur?

Herkes yanlış biliyor! Sütyen takmayı bırakırsanız ne olur?

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.