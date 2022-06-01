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Yer Sakarya! Erkek çocuk için deve adamıştı, sözünü tuttu

01.06.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da erkek çocuğu olursa adak adadığını belirten adam, sözünü tuttu. 2 kız çocuğunun ardından bir de erkek çocuğu olan Erdi Tüylü, deve satın alıp, bunu ilçe halkına dağıtacağını söyledi.

Yer Sakarya! Erkek çocuk için deve adamıştı, sözünü tuttu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde esnaflık yapan ve erkek çocuğu olduğu takdirde deve kurban etme adağında bulunan şahıs, sözünü tuttu. Aflal ve Afra adında iki ve dört yaşlarında 2 kız çocuğu olan Erdi ile Hilal Tüylü çiftinin 1 ay önce erkek çocukları dünyaya geldi.

ERKEK OLDU DEVE KESTİ

‘Erkek çocuğum olursa deve keseceğim’ diye adakta bulunan esnaf Erdi Tüylü, Aydın’dan bir deve satın aldı. Aldığı deveyi Geyve ilçesindeki iş yerinin önüne getiren Erdi Tüylü, keseceği devenin etini ilçe halkına dağıtacağını ifade etti.

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(İHA)

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Sakarya
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