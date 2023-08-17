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  4. Yer: Sakarya! İnşaat alanında bulundu, ekipleri harekete geçirdi

Yer: Sakarya! İnşaat alanında bulundu, ekipleri harekete geçirdi

17.08.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da, inşaat alanında zemine elektrik kablosu döşemek için yapılan kazıda, top mermisi kovanı bulundu. İncelemede, top mermisinin daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiği ortaya çıktı.

Yer: Sakarya! İnşaat alanında bulundu, ekipleri harekete geçirdi

Korkutan olay, öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Kurtköy Yavuz Selim ile Kırkpınar Soğuksu mahalleleri sınırları arasında yapımı süren villa ve otel inşaatının şantiye alanında meydana geldi. İnşaat işçileri, yer altına elektrik kablosu döşemek için toprağı kazdığında, 1 metre derinlikte top mermisini andıran metal parça buldu.

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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede, metalin, top mermisi kovanı olduğu tespit edildi.

Daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiğinin tespit edildiği bildirildi. Ekipler, kovanı, bölgeden alıp, kaldırdı. alıp güvenli yere götürdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya İnşaat

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