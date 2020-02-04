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Yer: Samsun! Heyelan sonrası derin yarıklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Samsun İlkadım'daki Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelan nedeniyle bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi. Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.

Samsun'da İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde birkaç gün süren yağışların ardından 18 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu, mahallenin birçok noktasındaki toprak arazide 1,5 metreyi bulan derin çatlaklar oluştu. Durumdan tedirgin olan mahalle halkı, belediye ekiplerine ve AFAD’a haber verdi. Mahallede ön inceleme yapan ekipler, yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle Cengiz Ek’e ait iki katlı evin tahliyesine karar verdi. Ek ailesi fertleri, birkaç eşyasını aldığı evi boşaltıp, oğlunun evine yerleşti. Ön incelemelerin tamamladığı mahallede, AFAD ekipleri tarafından rapor hazırlanması bekleniyor.

‘ÖNCE SESLER GELDİ, SONRA DUVARLAR YIKILDI’

Evinde çatlaklar oluşan ev sahibi Cengiz Ek, önce bahçesinde küçük çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların zamanla büyüdüğünü belirtti. Ek, “Çatlakla birlikte su kaynağı çıktı, bu suyun kaynağı ise 100 metre ilerde. 2- 3 gün sonra ise evden sesler gelmeye başladı. Evimin merdiveni çöktü, duvarlar yıkıldı. AFAD ekipleri eve gelerek, inceleme yaptı ve incelemenin ardından evin boşaltılması gerektiğini belirttiler. Evin bütün betonları patladı, biz de evi tahliye ettik. Bugün ekipler bir kez daha bölgede inceleme yaptı. Yolların yeniden yapılacağını, drenaj ile suyun tahliye edilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Recep Sarıoğu, çatlaklar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, “Her yerde çatlakları var, şimdi evim gidecek diye korkuyorum. Yetkililerin, hemen burayla ilgili bir çalışma yapmasını istiyorum. Çatlaklar evimin önünde başlıyor, aşağıya doğru ilerliyor. Tehlikedeyiz” dedi.

‘FAY HATTINA BENZER ÇATLAKLAR OLUŞTU’

Mahallede korkutucu bir manzaranın olduğunu dile getiren Kadifekale Mahallesi Muhtarı Güven Akan, “Fay hattına benzer çatlaklar oluştu. Bir buçuk metreyi bulan çatlaklar var. Hemen ilgili birimlere haber verdik. Ekipler, bölgede ön inceleme yaptı. Birçok noktadan sular çıkıyordu. AFAD ekipleri, zemin etüdü için çalışma yapacaklarını ve bu çalışmanın ardından heyelanın nedeninin ortaya çıkacağını söyledi. Şimdi bu çalışmayı bekliyoruz. Ayrıca mahallemizde bulunan bir ev için de tahliye kararı verildi. Mahallede oturan vatandaşlar tedirgin, bu kaymalar insanları korkutuyor. Mahalle muhtarlığı olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

VALİ KAYMAK İNCELEME YAPTI

Öte yandan sabah saatlerinde mahallede inceleme yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük bir arazide oluşan yarık ve çökme alanlarıyla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Kaymak, “İncelemelerin neticesinde, bölgedeki kayma kontrol altına alınabilecek. AFAD'ın vereceği rapora göre Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Genel Müdürlüğü, bölgede çalışma yapacak” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA


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Samsun heyelan

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