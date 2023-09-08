Yer: Sarıyer. 14 yaşındaki Berat arkadaşlarıyla denize girmişti, bir anda dalgalara kapıldı...

Sarıyer'in Kısırkaya Plajı'nda dün saat 15.00 sıralarında arkadaşlarıyla denize giren Berat Keskin, bir anda dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Keskin'in yardımına önce arkadaşları koştu ancak Keskin, dalgalar arasında gözden uzaklaştı...

O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde yapılan arama çalışmalarına helikopter destek verdi. Ancak Keskin'e ulaşılamadı.

Keskin'in bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Keskin'in kaybolduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Keskin'i kurtarmak için denize açılan iki arkadaşı ve plajda bir kadının koşuşturduğu anlar yer alıyor. (DHA)





