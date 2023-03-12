HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Yusufeli... barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı! Zor anlar yaşadılar

Yer: Yusufeli... barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı! Zor anlar yaşadılar

12.03.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de su tutma işlemi süren Yusufeli Barajı'nda baraj suları Yusufeli ilçe merkezine ulaştı. Bazı cadde ve sokaklar sular içinde kalırken, sularla kaplı yolları kullanmak zorunda kalan araçların sürücüleri baraj sularını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçeye her gün yaklaşan baraj suları ise ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi geçerken, barajda toplanmaya başlayan su ilçe merkezine ulaştı.

Evren mahallesinde birçok ev ve iş yeri sular altın kalırken, ardından sanayi bölgesinin bir bölümü sulara teslim oldu. Taşınma işlemi devam ederken, bu kez baraj suları Kazımkarabekir mahallesine ulaştı. Mahallede bulunan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, baraj sularını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Bir bölümü baraj sularıyla kaplı olan yolu kullanmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kimi sürücü sulara aldırış etmeden ilerlerken, kimi ise yolun ortasında kaldı. Yardımlarına ise diğer sürücüler yetişti. Halat yardımıyla birbirlerine bağlanan araçlar sudan çıkartıldı.

İlçeye her gün yaklaşan baraj suları ise ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin vurduğu o ilçeyle ilgili dikkat çeken sözler! "Kıyı ile deniz..."Depremin vurduğu o ilçeyle ilgili dikkat çeken sözler! "Kıyı ile deniz..."
Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!
İğrenç olay! Ailesi inanmadı, rehber öğretmene anlatınca...İğrenç olay! Ailesi inanmadı, rehber öğretmene anlatınca...
Anahtar Kelimeler:
Artvin Yusufeli Yusufeli Barajı

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

İkinci el araçta tarih verildi! 15 gün içinde değişecek

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

Seçim günü yasakları belli oldu!

Seçim günü yasakları belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.