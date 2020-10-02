Yerdeki dışkı torbalarından, dolaptaki tarantulaya. Dünyanın en kirli evleri

Mr. Sparkle Cleaning adlı bir temizlik firmasının sahibi olan Shaun Webb, sekiz yıldır İngilte’nin kuzeyine hizmet verirken bugüne dek sayısız kez korkunç manzaralara tanık oldu. Shaun, temizlediği bir evin dolabında tarantulayla karşılaştı.

Derin temizlik konusunda uzman olan Shaun ve ekibi bugüne dek korkunç manzaralarla karşılaştı. Aynı zamanda iki çocuk babası olan Shaun, karşılaştığı en kötü evlerden birini anımsayarak “İçeri girdiğimizde yüzümüze berbat bir koku çarptı. Sanki yıllardır kapalı olan ve tüm yiyeceklerin çürüdüğü bir restorana girmek gibiydi. Ev sineklerle doluydu ve içerisi berbat kokuyordu” dedi. Shaun’un temizlediği bazı mutfaklar tamamen yağ ve çürümüş yiyeceklerle doluydu.

Ancak ne kadar kötü olursa olsun her zaman evleri tertemiz hale getirmeyi başarıyorlar.

Korkunç kokan evde yaşayan insanların tuvaleti de berbat kullandığını söyleyen Shaun “Tuvalete girdiğimizde, yaşayanların sifonu pek çekmediğini tuvalet kağıtlarını da yerde bıraktığını gördük. Duş, pastan dolayı turuncuydu ve küflenmişti. Duvarlar, el izlerinden simsiyahtı” dedi.

Pas ve küften turuncuya dönmüş bir banyo.

Ancak o ve ekibi, korkunç durumdaki banyoyu pırıl pırıl bir hale getirdi.

Kötü kokan ve banyosu kir içinde olan evin mutfağı içinse “Yiyecek artıkları ve yağlar tezgaha, zemine hatta tavana yapışmıştı. Evi bulduğumuzda berbat bir vaziyetteydi; ama tertemiz hale getirdik” dedi. Bay Parıltı olarak bilinen Shaun, sekiz yıldır temizlik işi yapıyor.

Gittiği evlerin çoğunun kirden korkunç durumda olduğunu söyleyen Shaun, “Buzdolapları bir daha temizlenemeyeceğini ve atmanız gerektiğini düşüneceğiniz kadar kötüydü. Kapısını açtığınızda yüzünüze kötü kokular çarpıyordu. Yiyecekler küflenmiş, unutulmuş ve yapış yapıştı” dedi. Shaun ve ekibi bu işi yaptığı yıllar boyunca temizledikleri evlerde neden orda olduğunu anlayamadıkları tuhaf şeylerle de karşılaştı. Bunlardan biri de dolabın içinde yıllardır saklanan bir tarantulaydı. Karşılaştıkları en kötü evlerden birini temizlemek tam 24 saat sürdü ve evden 24 poşet dolusu çöp çıktı.

Bugüne dek karşılaştıkları berbat evlerde çürümüş yiyecekler, küflü paketler bulan Shaun ve ekibi bir keresinde banyo küvetinde bir tarantula gövdesiyle karşılaşmış.

Bu Shaun’un karşılaştığı ilk hayvan bu değil, dediğine göre temizlediği evlerden birinde karşılaştığı bir kedi, ona hayatının en büyük korkusunu yaşatmış. Shaun “Bir keresinde banyoda anneleriyle birlikte bir sürü yavru kedi bulduk ve onları alması için hemen bir kurtarma ekibi çağırdık. Başka bir evde de kanepede tek başına bırakılmış bir kedi bulmuştuk. Üzerimize atladığında korkudan öldük. Haftalardır evde yemeksiz kalmıştı ve her yerde kedi pisliği vardı” dedi. Temizledikleri bir buzdolabında hala yiyecekler vardı.

Shaun buzdolaplarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söylüyor.

Shaun yalnızca kedilerle değil, bazen de evlerde fareler ve sıçanlarla karşılaştığını söyleyerek “Üstümüze atlayan fareler oldu. Fareler pis evlerde daha yaygındır” dedi. Shaun, kirli mutfaklar ve geride bırakılmış çöpler nedeniyle evlerde fareler olabileceğini söyledi.

Bazı mutfakların temizlenmesi saatler sürse de, en sonunda pırıl pırıl oluyorlar.

Shaun ve ekibi yılda ortalama 250 öğrenci evi temizliyor. Bu evlerde 10 yatak odası ve aynı sayıda banyo bulunuyor.

Karşılaştıkları en kötü evlerden birinde yalnızca iki banyo olsa da, banyoları temizlemek için ekibin saatlerce banyo ovalamak zorunda kaldığını söyleyen Shaun “Adam saat üzerinden 24 saati sadece 4 yatak odası ve 3 banyoyu temizlemek için harcadık. Yaklaşık 24 çuval çöp çıkardık” dedi.