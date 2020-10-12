HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yerden 10 metre yüksekte! Elazığ'ın gizemi Delikli Kaya çözülmeyi bekliyor

Yerden 10 metre yüksekte! Elazığ'ın gizemi Delikli Kaya çözülmeyi bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Elazığ'da Delikli Taş olarak adlandırılan yüz yıllar önce gözetleme noktası veya sığınak olarak kullanılan kaya şimdilerde tarihi ile merak uyandırıyor. Bölge sakinleri, dikkati çeken kayanın geçmişte nelere tanıklık ettiğini öğrenmek istiyor.

Merkeze 25 kilometre uzaklıkta olan Erbildi Köyü sınırları içerisinde ‘Delikli Taş’ ismi verilen kaya, incelenmeyi ve keşfedilmeyi bekliyor. Yaklaşık 10 metre yükseklikte ve gizli giriş basamakları olan kayanın içinde bulunan delikli taş, 10 metrekare alana sahip. Eğilerek girilen ve yüksekliği 1,5 metre olan kayanın, içinde ise koltuğa benzer şeklinde bölümün bulunması ise dikkat çekiyor. Köy sakinleri, geçmişi yüz yıllar öncesine dayandığını belirttiği oluşumun tam tarihinin bilinmediğini belirterek, ‘gözetleme noktası veya sığınak olarak kullanıldığını düşünüyor.

10 METRE YÜKSEKTE

Köy sakinlerinden Ahmet Altunyuva, “ Köyümüzün girişinde ‘ Delikli Taş’ olarak bildiğimiz bir kaya mevcut. Yerden yüksekliği 10 metre olan kayanın orta yerinde bir delik mevcut. Delikten içeri girince 10 metrekarelik bir yer bulunuyor. İçinde koltuk gibi bir yer var. Burası yüzyıllardır var olan bir yer. Köyün ileri gelenlerine sorduğumuzda ise herhangi bir bilgiye rastlanmamakta. Burası daha önce köyde yaşamış kişilerin köye girişi yollarını gözetleme veya sığınak için kullanıldığı düşünülüyor. 1,5 metre yüksekliği bulunan kayanın içinden köye giren bütün yollar tamamıyla belirgin bir şekilde görülüyor. Ondan dolayı, burayı gözetleme kulesi olarak kullanıldığı düşünmekteyiz” dedi.

AW137428_11

DELİKLİ KAYA'NIN GEÇMİŞTEKİ GİZEMİ ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Kayanın incelenmesini istediklerini dile getiren Altunyuva, “Yazın oldukça serin bir yer olup kış ayında ise kayanın içi olduğu için sıcak bir ortam oluşturuyor. Kayaya çıkarken yolu da basamaklar halinde yapılmış. Çok rahat bir şekilde çıkılabiliyor. Ancak bilmeyen bir kişi kayaya çıkamaz, bu şekliyle buranın bir sığınak olarak kullanıldığını düşünülüyor. Köyümüzün girişinde olduğu için gelende herkesin gördüğü ama içerisini incelemediği bir nokta yer alıyor. Çünkü çıkarken sorun yaşayabileceklerini düşünüyorlar ama arka çıkışından çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Buranın hangi yüzyılda ve kimler tarafından kullanıldığını öğrenmek istiyoruz"ifadelerini kullandı.

AW137428_14

AW137428_17

AW137428_15

AW137428_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Nisa suresinin meali ve faziletiNisa suresinin meali ve fazileti
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
Kuryenet iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numarası
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Sokak ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! Kimse ayırmadı
Saç saça baş başa kadın kavgası! Film gibi izlediler
Nisa suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nisa suresi fazileti
Nisa suresinin meali ve fazileti
Nesli tükenmek üzere olan Delice Doğan kuşunu balkonunda buldu!
Nesli tükenmek üzere! Balkonunda bitkin halde görünce...
Dominos tel no, müşteri hizmetleri, adres bilgileri
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.