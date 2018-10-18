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Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

CHP'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak yapılan 'aday' araştırması devam ediyor. Buna göre, İstanbul için CHP üyeleri İnce’yi görmek isterken ikinci sırada Erdoğdu, üçüncü sırada Tekin ismi yer aldı. Ankete İstanbul’da 39 ilçeden 1262 üye katıldı.

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP üyelerinin katılımıyla yapılan araştırmada hem "aday tercihinde" hem de "tercih sıralamasında" aday olması istenen isimler arasında 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birinci sırada yer aldı.

CHP üyeleri İnce'nin ardından en çok CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu aday olarak görmek isterken üçüncü sırada CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geldi.

CHP 'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik hazırlıklar ve aday belirleme çalışmaları devam ederken, en çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusunda yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. Motto Araştırma ve Bulgu Araştırma tarafından yapılan " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP Adaylığı Araştırması" adlı çalışmada, İstanbul'daki CHP üyelerine hangi ismi İstanbul Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri soruldu. Araştırma kapsamında İstanbul CHP üyeleri ilçelere göre üye sayısına göre kotalara ayrılarak telefonla arandı. Araştırma İstanbul'da 39 ilçeden toplam 1262 CHP üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

6 İSİM TEK TEK SORULDU

Araştırma kapsamında İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi kulislerde konuşulan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin isimleri soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre İstanbul genelinde CHP üyelerinin yüzde 56'sının evet dediği Muharrem İnce birinci sırada gelirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun adaylığına yüzde 47 oranıyla evet denilerek ikinci sırada yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP üyelerinin yüzde 40'ının aday olarak görmek istediği isim olarak üçüncü sırada geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yüzde 37 oranıyla dördüncü sırayı paylaşırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yüzde 29 oranıyla beşinci sırada CHP üyelerinin aday olarak görmek istediği isim oldu.

TERCİH SIRALAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Araştırma kapsamında CHP üyelerinden söz konusu 6 ismi tercih sıralamasına koymaları da istendi. Bu kapsamda Muharrem İnce'nin ismi yüzde 44 oranıyla birinci sırada yer alırken Aykut Erdoğdu yüzde 15 oranıyla ikinci, Gürsel Tekin yüzde 13 oranıyla üçüncü, Akif Hamzaçebi yüzde 10 oranıyla dördüncü, İlhan Kesici'nin yüzde 10 ile beşinci, Canan Kaftancıoğlu yüzde 7 ile altıncı sırada yer aldı.

YAVAŞ'IN OLASI ADAYLIĞINA İTİRAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi konuşulan Mansur Yavaş'ın olası adaylığı ise CHP Ankara İl Danışma Kurulu'nda tepki çekti. Yavaş'ın aday olmasıyla CHP'nin Ankara'da dört olan belediye sayısının 2'ye düştüğü görüşü ifade edildi. CHP Genel Merkezi'nde 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıda bazı konuşmacılar Yavaş'ın olası adaylığına karşı çıktı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Necati Yılmaz toplantıda "Mansur Yavaş'ı aday yaptık. Eğer kazansaydık biz kazanmış olacak mıydık? Hayır. Mansur Yavaş kazandığında evvela AKP kaybedecekti. Ama biz kazanmış olmayacaktık demeye gerek yok. Onun eteğinde kazananlar bizim olmadı, çekip gittiler" diye konuştu. CHP Keçiören İlçe Başkanı Serdar Kendir, Yavaş'ın eğer olacaksa İYİ Parti'den aday olması gerektiğini, CHP'nin kendi değerlerini taşıyan sosyal demokrat bir aday çıkarması gerektiğine işaret etti.

Kendir, "Ankara Büyükşehir Belediyesini kendi siyasi kadrolarımızla kazanacağımız iddiasındayım. Aslan gibi bir sosyal demokratı, bir CHP'liyi çıkaralım, arkasına düşelim. Bakın nasıl sonuç alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet


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