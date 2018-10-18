Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP üyelerinin katılımıyla yapılan araştırmada hem "aday tercihinde" hem de "tercih sıralamasında" aday olması istenen isimler arasında 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce birinci sırada yer aldı.

CHP üyeleri İnce'nin ardından en çok CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu aday olarak görmek isterken üçüncü sırada CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geldi.

CHP 'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik hazırlıklar ve aday belirleme çalışmaları devam ederken, en çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusunda yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. Motto Araştırma ve Bulgu Araştırma tarafından yapılan " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP Adaylığı Araştırması" adlı çalışmada, İstanbul'daki CHP üyelerine hangi ismi İstanbul Belediye Başkanı olarak görmek istedikleri soruldu. Araştırma kapsamında İstanbul CHP üyeleri ilçelere göre üye sayısına göre kotalara ayrılarak telefonla arandı. Araştırma İstanbul'da 39 ilçeden toplam 1262 CHP üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.