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Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi! Seçim yasakları neler? 31 Mart Pazar günü hangi mekanlar kapalı olacak?

30.03.2024 18:03
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere saatler kala seçim yasakları da başladı. Adayların ve siyasi partilerin seçim propaganda saat 18.00 itibariyle sona erdi. Seçim yasakları ve bu yasakların ayrıntıları merak ediliyor. Peki, pazar günü seçim nedeniyle neler yasak olacak? Seçim günü nereler kapalı olacak? İşte düğünler, kahvehaneler, internet kafeler, içki satışı ve silah taşıma gibi çok sayıda ayrıntıyı içeren seçim yasaklarıyla alakalı merak edilenler...

Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi! Seçim yasakları neler? 31 Mart Pazar günü hangi mekanlar kapalı olacak?

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere artık saatler kaldı. Yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Seçimler öncesi vatandaşlar tarafından pek çok detay merak ediliyor. Peki, seçim yasakları neler? 31 Mart Pazar günü günlük hayatın kuralları da seçime göre ayarlanacak. Yarın kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler kapalı olacak. İçkili lokanta da dahil hiçbir yerde içki servisi yapılamayacak, satışı olmayacak. Görevliler dışında kimse silah taşıyamayacak. Düğünler de ancak oy verme işlemi bittikten sonra başlayabilecek. İşte seçim yasaklarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor. Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapabilme serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Yarın saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

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İÇKİ SATIŞI YASAK

Seçim günü (yarın) saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

KAHVEHANE, KIRAATHANE VE İNTERNET KAFELER...

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.

SİLAH TAŞIMA YASAĞI

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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