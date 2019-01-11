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"Yerli ilaç üretimini ve eşdeğer ilacı destekliyoruz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: "İlaç konusunda dışa bağımlılık Türkiye'nin kaderi olmamalı. Bizler TEB olarak yerli ilaç üretimini ve eşdeğer ilacı destekliyoruz" - "Ulusal ilaç politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi önemlidir. Bu konuda TEB olarak elimizi her zaman taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç konusunda dışa bağımlılığın ülkenin kaderi olmaması gerektiğini belirterek, "Bizler TEB olarak yerli ilaç üretimini ve eşdeğer ilacı destekliyoruz." dedi.

Çolak, 2018'de sağlık, ilaç ve eczacılık alanında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısı düzenledi.

Sağlıkta şiddet olaylarına dikkati çeken Çolak, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesini kınadı.

Çolak, sağlıkta cepten harcamaların arttığını, birçok ilacın piyasada bulunmadığını, sağlığa ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu savundu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, yardımcı eczacılık ile ilgili esasları içeren kılavuzun yayımladığını anımsatan Çolak, şunları söyledi:

"Kılavuzun yayınlanmasını, yardımcı eczacılığa ilişkin soru işaretlerini gidermek ve geleceğe yönelik yol haritası oluşturmak açısından önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz. Ancak kılavuzun bu denli geç yayınlanması, önemli mağduriyetlere yol açmıştır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ve istihdam teşviklerinin sağlanması adına sağlık otoritesinden adımlar bekliyoruz. "

Eczacılık fakültelerinin plansız şekilde açıldığını öne süren Çolak, mesleğin kalıcılığı için yeni fakültelerin kurulmaması gerektiğini ifade etti.

Çolak, eczacılık mesleğinin niteliğini kaybetmemesi için bazı önlemler alınmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Eczacılık fakültelerine girişte bir taban puanın mutlaka uygulanması gerekiyor. Öğretim elemanı yetersiz fakültelerin açılmaması, hatta kapatılması ya da bunların sanayi ve üniversite iş birliğiyle birer araştırma ve geliştirme merkezine dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizler sağlık alanında çalışıyoruz. Eczacılık mesleğinin bir sorunu olarak bakmak yanlış olabilir. Bu gençler ülkemizin geleceğidir. Bu sorun da hepimizin sorunudur."

- "Ulusal ilaç politikaları bir an önce hayata geçirilmeli"

Çolak, son bir ay içerisinde 144 ilacın piyasada bulunmadığını ifade ederek, kur düzenlenmesinin yılda bir kez yerine belirli periyotlarla yapılarak, ilaç fiyatlarına yansıtılmasını istedi.

Yerli ilaç üretimini desteklerini belirten Çolak, "İlaç konusunda dışa bağımlılık Türkiye'nin kaderi olmamalı. İlacın çok önemli vazgeçilmez ve stratejik bir ürün olduğunu biliyoruz. Bunu da sürekli hatırlatmaya çalışıyoruz. Bizler TEB olarak yerli ilaç üretimini ve eşdeğer ilacı destekliyoruz. Ulusal ilaç politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi önemlidir. Bu konuda TEB olarak elimizi her zaman taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan Çolak ilaç TEB TİTCK Türk Eczacıları Birliği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

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