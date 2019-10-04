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Yerli tohumla ekilen mısırdan iki kata yakın verim elde edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Bilecik'te yerli tohum kullanılarak üretilen mısırlardan yaklaşık iki kat verim alındı - İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş: - "Normal şartlarda mısırlar iki metreye kadar boylanırken bunlar 3,5 metreyi geçti. Hatta biraz daha geç hasat yapıldığı zaman 4 metreye kadar boylanabiliyor. Yabancı tohumla 1 dekarda 6 ton ürün elde edilirken yerli tohumla bu rakam 10 tonun üzerine çıktı"

BİLECİK (AA) - Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Bilecik'te yerli tohum kullanılarak üretilen mısırlardan yaklaşık iki kat verim alınması üreticiyi memnun etti.

Bilecik'te ''Tarla Günü'' etkinliği kapsamında düzenlenen organizasyonda kent protokolü, mısır hasadına katıldı. Merkeze bağlı Bahçecik köyünde kentteki ürün çeşitliliği ile verimli toprak yapısının tanıtımının amaçlandığı "Tarla Günü" etkinliğinde çiftçilere ve protokol üyelerine mısır yetiştiriciliğindeki önemli püf noktaları detaylı olarak anlatıldı.

Program öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ürün çeşitliliği bakımından Bilecik'in çok önemli bir kent olduğuna dikkati çekti. Bu çeşitliliğe yeni bir halka eklediklerinin altını çizen Yoldaş, şöyle devam etti:

''O da yerli tohum. Tohumu biraz da geliştirme daha da kaliteli hale getirmek ve daha yüksek verim almak için Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünün geliştirmiş olduğu yerli tohumlardan 4 çeşidini burada denedik ve çok iyi sonuç aldık. Dolayısıyla normal şartlarda mısırlar iki metreye kadar boylanırken bunlar 3,5 metreyi geçti. Hatta biraz daha geç hasat yapıldığı zaman 4 metreye kadar boylanabiliyor. Yabancı tohumla 1 dekarda 6 ton ürün elde edilirken, yerli tohumla bu rakam 10 tonun üzerine çıktı. 'Hedefimiz tüm ilimizde hayvancılık yapan ve potansiyeli olan insanlarımız için kaba yem ihtiyacını gidermek için silajlı mısır yapımının tanıtımı için vatandaşlarımızın bu eski alışkanlıklarından vazgeçmeleri. Yeni yapılar yeni oluşumlar, tarıma dayalı sanayinin kullanılması, hayvancılıkta karlılığa geçilmesi için yaptığımız çalışmalardan biri. Hacıbey ve Ağa isimlerini verdiğimiz iki mısır çeşidi çok iyi sonuçlar verdi. Bunu ilimizde daha da çok yaygınlaştıracağız.''

Programda konuşan Vali Bilal Şentürk, daha önce de Tarla Günleri etkinliği yaptıklarını vurguladı. Mısır bahçesinde silajlı eğitim için toplandıklarını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

''Farklı özellikteki yerli tohumlarla çünkü bu konu çok stratejik bir konu. Ben bir hafta kadar İsrail'de de bulundum. Dünyada tohum üretimi konusunda çok başarılı çalışmalar ortaya koyduklarına şahidim. Bu iş oturup çalışmakla oluyor. Bir konunu üzerine odaklanmakla oluyor. A'dan Z'ye tohumundan hasadına kadar süren süreçte ne yaparsak daha verim elde edebileceğimizi milimetrik bazda, gram bazında ölçebiliyoruz. Her birinin ortalama olarak kaç günde olgunlaştığı ne kadarlık bir verim ortaya koydukları, hepsi ölçülmüş biçilmiş ona göre değerlendirme yapılmış. Bu bahçedeki mısırların Karadeniz boyuna eriştiğini gördüm. Bu da beni ümitlendirdi. Dünyada en iyi tohuma ulaşacağız biz inşallah.''

Programda protokol ve çiftçilere silajlı mısır üretiminin tüm aşamaları yetkililer tarafından anlatıldı. Katılımcılara mısır ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik mısır tarla günü

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