Yerli ve milli savaş uçakları yolda!

İHA'lar ve SİHA'lar genel olarak büyük rol oynayan teknolojilerdir. Ülkemiz içinde önem taşıyan bu teknoloji yakında yerli üretimden geçirilerek tamamıyla bize ait olacak.

Özellikle SİHA'lar sayesinde terör hedeflerinin ciddi oranda azalmaya başladığı şu günlerde Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın merkezinde uzun zamandır beklenen müjdeyi verdi.

Bayraktar, "İnsansız savaş uçağını 2023 öncesi, 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da 2019'da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı. 2012'de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var" dedi.

Yerli ve milli savaş uçakları geliyor!

Terörü azaltmaya yönelik en iyi yatırımlardan birinin insansız araçlar olduğunu belirten Bayraktar, "Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı"açıklamasını yaptı ve ardından devam etti:

"Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son iki senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar'dan. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı gitgide artarak 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor.