Yeşil meyve avokadonun farklı kullanım alanları! Öğrendikten sonra vazgeçilmeziniz olacak

DUDAK KREMİ Dudak derisi çok incedir, bu yüzden kırışıklıklar etrafında çok kolay bir şekilde oluşur. Avokado, dudakları yumuşak ve dolgun hale getiren oleik asit içerir. İşte kullanım reçetesi: 1/2 olgun avokado ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı posasını karıştırın. Karışımı dudakların çevresindeki bölgeye uygulayın ve 25 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Bu prosedürü haftada 2 kez tekrarlayın. YÜZÜ ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRIR Ölü hücrelerin eksfoliye edilmesi, cildin güzelliğini ve gençliğini korumaya yardımcı olan bir işlemdir. Avokado, içerdiği niasin ve E vitamini nedeniyle bir eksfoliyanın en iyi bileşenlerinden biridir. Reçete: 1 adet olgun avokado, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi tozu ve 1 çorba kaşığı çiğ balı karıştırın. Sonra cilde dairesel hareketlerle masaj yapın. Karışımı 10 dakika cilt üzerinde bekletin. Ilık su ile durulayın. Haftada bir kez tekrarlayın. DERİ ÇATLAKLARIYLA SAVAŞIR Cildinizdeki çatlaklar sizi rahatsız ediyorsa, avokado kremi ile onlardan kurtulmaya çalışabilirsiniz. Meyve cildi sıkılaştıran ve çatlakların görünümünü azaltan C ve E vitaminlerini içerir.

Reçete: 1 adet olgun avokado ve 2 yemek kaşığı badem yağını karıştırın. Elde edilen karışımı parmak uçlarıyla etkilenen bölgeye masaj yapın. 35 dakika bekletin, sonra ılık suyla durulayın. Haftada 2-3 kez tekrarlayın. GÖZ ALTINDA KULLANIMI Gözlerin altındaki halkalar ve torbalar, zayıf kan dolaşımı ve göz iltihabı nedeniyle ortaya çıkar. Avokado bileşimindeki A, D, C ve B-3 vitaminleri bu problemleri azaltmaya yardımcı olabilir. Reçete: Bir karıştırıcıda 1/2 avokado ve 4 salatalığı karıştırın. Karışımı buzdolabında 1 saat soğutun. Daha sonra karışımı 25 dakika gözlere uygulayın. Bu prosedürü her sabah tekrarlayabilirsiniz. SAÇ MASKESİ Saçınızın hacmini arttırmak ve parlak ve yumuşak yapmak istiyorsanız, bu maskeyi kullanmayı deneyin. İçerdiği vitaminler ve yağ asitleri sayesinde, bir avokado tüm bu isteklerinizi yerine getirecektir. Reçete: 1 adet olgun avokado hamurunu 2 yemek kaşığı badem yağı ve 1 çay kaşığı tuz ile karıştırın. Karışımı saç köklerine uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Daha sonra maskeyi saçınızın tüm uzunluğu boyunca yayın ve 25 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın. Bunu haftada 3 kez tekrar edebilirsiniz.