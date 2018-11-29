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Yeşil meyve avokadonun farklı kullanım alanları! Öğrendikten sonra vazgeçilmeziniz olacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

20 yıl önce, Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en besleyici meyvesi olarak giren avokadonun birçok kullanım alanı olduğunu biliyor muydunuz? Bu yeşil meyveyi artık sadece yemek için değil başka ihtiyaçlarınız için de kullanacaksınız...

Yeşil meyve avokadonun farklı kullanım alanları! Öğrendikten sonra vazgeçilmeziniz olacak

DUDAK KREMİ

Dudak derisi çok incedir, bu yüzden kırışıklıklar etrafında çok kolay bir şekilde oluşur. Avokado, dudakları yumuşak ve dolgun hale getiren oleik asit içerir.

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İşte kullanım reçetesi: 1/2 olgun avokado ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı posasını karıştırın. Karışımı dudakların çevresindeki bölgeye uygulayın ve 25 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Bu prosedürü haftada 2 kez tekrarlayın.

YÜZÜ ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRIR

Ölü hücrelerin eksfoliye edilmesi, cildin güzelliğini ve gençliğini korumaya yardımcı olan bir işlemdir. Avokado, içerdiği niasin ve E vitamini nedeniyle bir eksfoliyanın en iyi bileşenlerinden biridir.

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Reçete: 1 adet olgun avokado, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi tozu ve 1 çorba kaşığı çiğ balı karıştırın. Sonra cilde dairesel hareketlerle masaj yapın. Karışımı 10 dakika cilt üzerinde bekletin. Ilık su ile durulayın. Haftada bir kez tekrarlayın.

DERİ ÇATLAKLARIYLA SAVAŞIR

Cildinizdeki çatlaklar sizi rahatsız ediyorsa, avokado kremi ile onlardan kurtulmaya çalışabilirsiniz. Meyve cildi sıkılaştıran ve çatlakların görünümünü azaltan C ve E vitaminlerini içerir.

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Reçete: 1 adet olgun avokado ve 2 yemek kaşığı badem yağını karıştırın. Elde edilen karışımı parmak uçlarıyla etkilenen bölgeye masaj yapın. 35 dakika bekletin, sonra ılık suyla durulayın. Haftada 2-3 kez tekrarlayın.

GÖZ ALTINDA KULLANIMI

Gözlerin altındaki halkalar ve torbalar, zayıf kan dolaşımı ve göz iltihabı nedeniyle ortaya çıkar. Avokado bileşimindeki A, D, C ve B-3 vitaminleri bu problemleri azaltmaya yardımcı olabilir.

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Reçete: Bir karıştırıcıda 1/2 avokado ve 4 salatalığı karıştırın. Karışımı buzdolabında 1 saat soğutun. Daha sonra karışımı 25 dakika gözlere uygulayın. Bu prosedürü her sabah tekrarlayabilirsiniz.

SAÇ MASKESİ

Saçınızın hacmini arttırmak ve parlak ve yumuşak yapmak istiyorsanız, bu maskeyi kullanmayı deneyin. İçerdiği vitaminler ve yağ asitleri sayesinde, bir avokado tüm bu isteklerinizi yerine getirecektir.

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Reçete: 1 adet olgun avokado hamurunu 2 yemek kaşığı badem yağı ve 1 çay kaşığı tuz ile karıştırın. Karışımı saç köklerine uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Daha sonra maskeyi saçınızın tüm uzunluğu boyunca yayın ve 25 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın. Bunu haftada 3 kez tekrar edebilirsiniz.

AVOKADO SABUNU YAPABİLİRSİNİZ

Cildi nemlendiren, derinlemesine temizleyen bir avokado sabunu hazırlayabilirsiniz.

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Bunun için kullanmanız gerekenler: 45 ml suya biraz külü karıştırın. Bir tavada, 150 ml avokado yağı, 130 ml hindistancevizi yağı, 130 ml zeytinyağı, 30 ml badem yağı, 45 ml su ve 170 g kremsi avokado püresini bir tavada

*Kül suyu elde etmek için, bir kap içerisinde elenmiş 1 ölçek meşe odunu külü ile 2 ölçek soğuk su karıştırılır. karışım bir süre bekletilir, süreç içerisinde kül tabana çöker ve üst kısmında berrak kül suyu kalır. berrak su, tülbent kullanılarak süzülür.

ÇATLAK TOPUKLAR İÇİN

Eğer çatlak topuklarınızı yumuşatmak için bir yol arıyorsanız bunun için de avokadodan faydalanabilirsiniz.

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Reçete: 1 çorba kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı şeker, 2 damla portakal esansiyel yağı ve yarım avokado hamurunu karıştırın. 10-15 dakika bekletin, topuklarınızı kese ile masaj yaparak ovun. Bu prosedürü haftada 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

MAKYAJ TEMİZLEYİCİ

Avokado yağı ve avokado posası karışımı, makyaj temizleyicisine mükemmel bir alternatiftir. Bu karışım sadece makyajı kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda cildi faydalı vitaminler ve yağ asitleri ile besler.

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Reçete: 1 çorba kaşığı avokado yağı ve 1 çay kaşığı püre haline getirilmiş avokadoyu karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 5 dakika boyunca cildinize hafifçe masaj yapın. Daha sonra sadece su ile durulayın.

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