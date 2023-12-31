Yeşil ve gri kategorilere birer çizik! Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Terörle mücadele kapsamında son operasyon Mardin kırsalında düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarıyla görüntülerini paylaşıp etkisiz hale getirilen teröristlerin karıştığı olayları da belirtti.

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TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaptığı paylaşımda şehitlerinin kanının yerde kalmadığının ve kalmayacağının altını çizen Yerlikaya, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelere Türk milletinin duaları ve destekleriyle kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin‘in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA’ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-39” operasyonu düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan Piling Mardin (K) Delil Bal, GRİ kategoride yer alan Demhat Amad (K) İslam Ölçay ve Suriye Uyruklu Welat kod (K) Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi.”

BİRÇOK TERÖR EYLEMİNE KATILMIŞLAR

Etkisiz hale getirilen teröristlerin birden fazla terör eylemine katıldığı hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Hain teröristlerin; 24 Eylül 2015 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Asb.Kd.Çvş. Mahmut Yalçınkaya ve J.Uzm.Çvş. Sait Kara’nın yaralanması olayına, 21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Onb. Şahin Akar’ ın yaralanması olayına, 8 Ağustos 2017 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesinde Gürün J.Krk.K.lığına silahlı saldırı sonucu Uzm. J.VIII. Kad.Çvş. Mehmet Kanadaşı’nın yaralanması olayına, 1 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Muhammed Ata Kıratlı’nın şehit olması, J.Tğm. Kadir Gür, J.Asb. Kd. Çvş. Hüseyin Adıgüzel, J.Uzm.Çvş. Mete Çerkezoğlu, J.Uzm.Çvş. Murat Enginöz ve J.Uzm.Çvş. Furkan Soysal’ın yaralanması olayına, 5 Ağustos 2019 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde EYP’li saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Ekrem Kısılkaya, J.Uzm.Çvş. Sercan Uğurlu ve J.Uzm.Çvş. Mehmet Güven’in yaralanması olayına, 3 Nisan 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesinde üs bölgesi inşaatında çalışan işçilere silahlı saldırı sonucu sivil vatandaş müteahhit Mazlum Gözenoğlu’nun şehit edilmesi olayına, 19 Ekim 2020 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Taşköy Mahallesinde BOTAŞ boru hattına yapılan sabotaj olayına, 30 Ekim 2020 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi Mağaraköy bölgesinde sivil araca EYP’ li saldırı sonucu, Güvenlik Korucusu Zeki Gümüş’ün yaralanması olayına, 28 Eylül 2022 yılı Mardin ili Nusaybin ilçesi Güzelsu Mahallesi Dibek Dağı mevkiinde orman kesim işçiliği yapan Ali Akpınar’ın şehit edilmesi olayına ve 28 Nisan tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, J.Asb.Üçvş. Mehmet Gündüz’ün şehit olduğu ve J.Uzm.Çvş. Mehmet Büyükdemir’in yaralandığı saldırıya katıldıkları belirlendi.”

Öte yandan, Bakan Yerlikaya, terör ve onların iş birlikçilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların aralıksız devam edeceğini de ekledi.

Mardin ili Nusaybin İlçesi Sözde Bagok Kırsalında Gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda;

????1’i Yeşil

⬜️️1’i Gri Kategoride olmak üzere

3️⃣ Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist etkisiz hale getirildi❗



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️



Aziz… pic.twitter.com/gbvlTHcn5d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 31, 2023







