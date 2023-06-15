Yeşilçam efsanesi Salako'nun Emine'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

Yeşilçam’ın sevilen filmlerinde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Meral Zeren’in son halini görenler tanıyamadı.

Oyuncuları arasında İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluser gibi oyuncuların yer aldığı Salako 1974 yılında yayınlanmıştı.

Filmde rol alan Meral Zeren güzelliği ve oyunculuğu ile ilgi odağı olmayı başarmıştı.

Rol aldığı filmlerle döneme adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren, ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini bırakıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya merhaba dedi.

Zeren’in rol aldığı yapımlar arasında Hanzo, Salak Milyoner, Banker Bilo ve Şaşkın Damat gibi unutulmaz yapımlar da bulunuyor.

Usta oyuncu, rol aldığı filmlerle çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

80'li yıllarda Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı müzikallerinde rol aldı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek devam ettirdi.



