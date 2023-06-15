MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam efsanesi Salako'nun Emine'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

Yeşilçam efsanesi Salako'nun Emine'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

15.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Salako’da Kemal Sunal’la başrolü paylaşan Meral Zeren güzelliği ile dikkat çekmişti. Filmde Emine karakterine hayat veren ve oyunculuğu da çok beğenilen Meral Zeren’in son halini görenler çok şaşırdı.

Yeşilçam efsanesi Salako'nun Emine'si son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören şaştı kaldı

Yeşilçam’ın sevilen filmlerinde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Meral Zeren’in son halini görenler tanıyamadı.

Oyuncuları arasında İhsan Yüce, Talat Gözbak, Kamran Usluser gibi oyuncuların yer aldığı Salako 1974 yılında yayınlanmıştı.

salako

Filmde rol alan Meral Zeren güzelliği ve oyunculuğu ile ilgi odağı olmayı başarmıştı.

meralll

Rol aldığı filmlerle döneme adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren, ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini bırakıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya merhaba dedi.

meral-zeren-son-hali

Zeren’in rol aldığı yapımlar arasında Hanzo, Salak Milyoner, Banker Bilo ve Şaşkın Damat gibi unutulmaz yapımlar da bulunuyor.

meral-zeren

Usta oyuncu, rol aldığı filmlerle çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

meral-zeren-son-hali-şaşırttı

80'li yıllarda Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı müzikallerinde rol aldı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek devam ettirdi.

mson

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialara son noktayı koydu! ''Evimdeyim'' İddialara son noktayı koydu! ''Evimdeyim''
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladıSurvivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı
Gelen mesajlarda sınır yok... Nişanlısının penis boyunu paylaşıp...Gelen mesajlarda sınır yok... Nişanlısının penis boyunu paylaşıp...
Anahtar Kelimeler:
Meral Zeren salako yeşilçam Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Milletvekili olan eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki! "Densiz..."

İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye sert tepki! "Densiz..."

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

GÜNÜN VİDEOSU

Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"
Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.