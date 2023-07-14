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Yeşilçam'ın efsanesi Şener Şen'in eski eşi bakın kimmiş! Meğer o filmde birlikte rol almışlar

14.07.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Rol aldığı sayısız filmdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Şener Şen'in özel hayatı da merak ediliyor. 81 yaşındaki usta oyuncunun eski eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Hatta birlikte aynı dizide bile oynamışlar. Şener Şen'in eski eşi bakın kimmiş...

Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Davaro, Banker Bilo ve Hababam Sınıfı gibi sayısız filmde rol alan Şener Şen başarılı oyunculuğu ile adını türk sinama tarihine yazdırdı.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ali Şen’in oğlu olan Şener Şen’in özellikle özel hayatı merak ediliyor. Bengü Şen adında bir kızı olan Şener Şen’in eski eşi de ünlü çıktı.

Şener Şen, eski eşiyle 11 yıl aynı yastığa baş koymuş. Usta oyuncun eski eşi Muhsin Bey, Eşkıya, Ekmek Teknesi, Aile Reisi gibi projelerde yer almış.

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Yeşilçam'ın yıldızı Şener Şen'in eşi Eşkıya filminde birlikte rol aldığı Sermin Hürmeriç çıktı. Çift, 1989 yılında nikah masasına oturmuş, 1997 yılında boşanmışlar. Ünlü çift, Muhsin Bey filminde de birlikte rol almışlar. Aşkları da bu filmin çekimleri esnasında başlamış.

Şener Şen eşi fikm

Sermin Hürmeriç, 1947 yılında Trabzon'da doğdu. Subay olan babasının tayinlerinden ötürü sık sık şehir değiştiren ailesi, yine babasının emekliliğinden sonra Ankara'ya yerleşmiştir.

Sermin Hürmeriç1

Lise ve Üniversite eğitimini Ankara’da tamamlayan Hürmeriç, Ankara Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı sınavlarına girerek başarılı oldu, aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı.

sermin hürmeriç keje

Şener Şen ise, Yeşilçam'ın ünlü simalarından Ali Şen'in oğludur. Şener Şen, 1941 yılında Adana'da doğdu. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı.

Şener Şen 5

Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da oynadı.

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Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Dublajdan tanıdığı yönetmenlere, “Figüran olarak beni de çağırın. Ama bir şartım var, yevmiyemi o gün alayım” dedi.

Şener Şen 4

Önceki filmlerinde adı olmayan doktor, garson, kamyonet şoförü, kumarbaz gibi küçük rollerde kamera karşısına geçen Şener Şen, 1974 yapımı Hulki Saner'in 'Bak Yeşil Yeşil'iyle figüranlıktan yardımcı role yükseldi.

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Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu. Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu.

Şener Şen 1 badi ekrem

O yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.

Şener Şen 2

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