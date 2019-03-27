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Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “9 Mahalle’ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında Yeşilkent Mahalle’sinde yapımına başlanan Mahalle Konağında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.2 Mart 2019 Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından çalışmalar hızla devam ediyor.

Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “9 Mahalle’ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında Yeşilkent Mahalle’sinde yapımına başlanan Mahalle Konağında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
2 Mart 2019 Cumartesi günü yoğun bir katılımla gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından çalışmalar hızla devam ediyor. Temel atma çalışmaları kapsamında radyan temel betonu atılan mahalle konağının kaba inşaatına da hızlı bir şekilde devam edilecek. Yeşilkent Mahallesi’nde Metin Tavman Caddesi ile 1036 Sokak arasında kalan alana yapılacak olan Mahalle Konağı 1.036,85 metrekarelik bir alan üzerinde 2 katlı olarak projelendirilirken projenin alt katında 1 adet iş yeri, fitness salonu, derslik ve muhtarlık, üst katta ise düğün salonu yer alacak. Temel atma töreninde konuşan Başkan Bakıcı, konağın yüklenici firma yetkilisinden söz almış ve konağın 8 Mart 2020 tarihinde kadınlar gününe yetiştirilmesini istemişti.

Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor

Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor

Yeşilkent Mahalle Konağı inşaatı tam gaz devam ediyor

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