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Yeşilyurt Malatya arası kaç km? Yeşilyurt Malatya arası kaç saat? 5.0 şiddetindeki deprem sonrası merak edildi

24.08.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilyurt Malatya arası kaç km? Sorunun yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Gerçekleşen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.0 olarak belirtildi. Peki, Yeşilyurt Malatya arası kaç km? Yeşilyurt Malatya arası kaç saat?

Yeşilyurt Malatya arası kaç km? Yeşilyurt Malatya arası kaç saat? 5.0 şiddetindeki deprem sonrası merak edildi

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD Saat 08.35 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinlik bilgisi 7 km olarak belirtildi. Sarsıntının şiddeti 5.0 olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrası "Yeşilyurt Malatya arası kaç km?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Yeşilyurt Malatya arası kaç saat? İşte ayrıntılar...

YEŞİLYURT - MALATYA ARASI KAÇ KM?

Yeşilyurt - Malatya arası yaklaşık 26,2 kilometredir.

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YEŞİLYURT - MALATYA ARASI KAÇ DAKİKA?

Yeşilyurt Malatya arası yolculuk süresi araba ile yaklaşık 32 dakikadır.

MALATYA 5.0 İLE SALLANDI

Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD depremin merkez üssünü Yeşilyurt olarak açıkladı.

Saat 08.35 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinlik bilgisi 7 km olarak belirtildi.


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Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!
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Malatya Yeşilyurt malatya deprem

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