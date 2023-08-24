Yeşilyurt Malatya arası kaç km? Yeşilyurt Malatya arası kaç saat? 5.0 şiddetindeki deprem sonrası merak edildi

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD Saat 08.35 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinlik bilgisi 7 km olarak belirtildi. Sarsıntının şiddeti 5.0 olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrası "Yeşilyurt Malatya arası kaç km?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Yeşilyurt Malatya arası kaç saat? İşte ayrıntılar...
Yeşilyurt - Malatya arası yaklaşık 26,2 kilometredir.
Yeşilyurt Malatya arası yolculuk süresi araba ile yaklaşık 32 dakikadır.
Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD depremin merkez üssünü Yeşilyurt olarak açıkladı.
Saat 08.35 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinlik bilgisi 7 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2023
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-24
Saat:08:35:23 TSİ
Enlem:38.304 N
Boylam:38.181 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KefdsvnJfv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi