Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK açıklaması nedir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği!

İSMEK’te çalışan başörtülü kadın çalışanlara “Kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız” dediği iddia edilen Yeşim Meltem Şişli'nin kim olduğu ve kaç yıldır İBB'de çalıştığı araştırılıyor. Başörtülü kadınlara yönelik hakaretinden dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açığa alındığı iddia edilen Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği ve hayatı araştırılıyor. Hakaretten dolayı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Yeşim Meltem Şişli üniversite eğitimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olarak bitirdi. Önceki çalıştığı kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Yeşim Meltem Şişli hem kamu hem de özel sektörde birçok alanda birden fazla şirkette görev yaptı. Elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında etkin rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetti. İBB'ye 1984 yılında girerek üst düzey kadın yönetici olarak görev yaptı. Ayrıca Yeşim Meltem Şişli İBB'de görev alan, ilk kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı oldu.