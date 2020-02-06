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Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 17:54 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin İBB'de çalışmaya başladığını belirterek, "Meltem Şişli, pazartesi günü müfettişlere ifade verecek" dedi.

Yeşim Meltem Şişli olayı için 5 müfettiş görevlendirildi

İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.

İSMEK çalışanları, cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.

ONGUN: GERÇEK NE İSE ORTAYA ÇIKMALI

İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin müfettişlere ifade verip vermediğine ilişkin soru üzerine açıklama yaptı. Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin çalışmaya başladığını, Şişli'nin de pazartesi günü müfettişlere ifade vereceğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Böyle bir insanın, benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net" dediğini hatırlatan Ongun, "Biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bir taraf kendilerine hakaret edildiğini söylüyor, diğer taraf da 'Böyle bir hakarette bulunmadım' diyor. Gerçek ne ise ortaya çıkmalı" dedi.

İSMEK çalışanlarının suç duyurusunda iddia ettikleri toplantının ağustos ayında suç duyurusunun ise 4 ay sonra yapıldığına dikkat çeken ​Ongun, "İSMEK çalışmalarından İBB şirketi İSPER sorumlu. İSPER bir grup çalışanla ilgili olarak suç duyurusu yapmaya hazırlandığı sırada İSMEK çalışanları suç duyurusunda bulunuyor. Bu durum oldukça dikkat çekici" dedi.

İSMEK ÇALIŞANLARINA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Murat Ongun, İSPER tarafından 4 Şubat'ta İSMEK'in 25 eski yöneticisi ve bölge sorumlusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçeye göre, eski çalışanlar, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'zimmet' ve 'irtikap' ile suçlanıyor.

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Yeşim Meltem Şişli İBB istanbul büyükşehir belediyesi

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