Yeterli güneş alınmadığında vücutta neler oluyor?

Zayıf kemikler Kalsiyum ve D vitamini, kemik sağlığı ve mineralizasyonu için oldukça önemli. Kalsiyum, D vitamini yardımı ile ince bağırsaklarda emilir. “Güneş ışığı vitamini” eksikliği, kalsiyum emiliminin azalmasına ve sonuç olarak, kemik yapısının zayıflamasına yol açar. Yeterli miktarda güneş ışığı almayan insanlar, kemik ağrısı, kas zayıflığı, raşitizm, osteomalazi ve osteoporozdan muzdariptir. Vücudunuzda yeterli miktarda D vitamini bulundurmanız çok önemlidir. D vitamininin ana kaynakları güneş ışığı, sağlıklı beslenme ve takviyelerdir. Ayak deformiteleri D vitamini, sindirim yoluyla fosfat ve kalsiyum emilimini kolaylaştırdığından, kemikle ilgili problemlerle baş etmede çok yararlı olabilir. Kemiklerde kalsiyum eksikliği, kemik yapısında değişikliklere neden olur. D vitamini alımını takviye olarak ya da güneş ışığına maruz bırakarak arttırmak, birçok insanın kemiklerinde ve hücrelerinde uygun bir kalsiyum seviyesi sağlamasına yardımcı olabilir. Vitamin D kronik ayak ağrısını kontrol etmek veya önlemek için, özellikle osteoporoz, plantar fasiit, artrit ve diğer iltihaplı eklemler ve tendonlar gibi durumlarla ilgili olarak kullanılabilir.

Kolorektal kanser Çalışmalar, yetersiz miktarda D vitamininin sonunda kolorektal kanserin gelişimine yol açabileceğini göstermiştir. Vitamin D seviyeleri, kanser hücrelerinin hayatta kalmasını ve büyümesini belirler. D vitamini takviyesinin kolorektal kanser gelişimi riskini önlemeye veya azaltmaya yardımcı olup olmadığını değerlendirmek için ek klinik çalışmalar gereklidir. D vitamini seviyelerinizin kan testi yapılarak çok düşük olup olmadığını öğrenin. Depresyon Birçoğumuz artık, yürüyüş yapmak veya sadece dışarıda vakit geçirmek yerine bilgisayarın önünde daha fazla zaman harcamayı tercih ediyoruz. Dinlenmek için zamanımız olsa bile, TV şovlarını izliyor veya video oyunları oynuyoruz. Güneş, yüzünüze bir gülümseme koymada çok önemli bir rol oynar. Işık eksikliği gerçek bir ruh hali katilidir. Kendimizi 4 duvarda kilitledikçe, üzülüyoruz. Dışarıda daha fazla zaman geçirin - inanın daha sağlıklı olacaksınız. Cilt problemleri Sedef hastalığı bağışıklık sisteminin bir bozukluğu olduğundan, D vitamini dengeyi olumlu yönde değiştirebilir. Ultraviyole-B ışınlarına maruz kalmak sedef, akne ve diğer cilt problemlerini tedavi etmenin etkili bir yolu olabilir. Yaşamınızda D vitamini ile sağlıklı bir şekilde uyuşmanız cilt sağlığınız için büyük bir fark yaratacaktır. Yeterli D vitamini almak için güneşlenmek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, dikkatli olmanız ve UV ışınlarına aşırı maruz kalmamaya çalışmanız gerekir; çünkü sedef hastaları arasında melanom riski vardır.

Kilo almak Kas güçsüzlüğü, kemik ağrısı ve deformite, aktif olmayı ve kalorileri yakmayı zorlaştırarak kilo alımına katkıda bulunabilir. D vitamini ve leptin hormunu vücut ağırlığını kontrol etmek için birlikte çalışır. Yağ hücrelerinde üretilen leptin, bir kişinin doyduğunu bilmesini sağlamak için beyne sinyaller gönderir. D vitamini, bu tür sinyallerin beyne gitmesine yardımcı olur ve bu vitaminin eksikliği, döngüyü bozabilir. Ve sonucu doyduğunuzu anlamıyor daha çok yemek istiyorunuz. Güneş ışığını aldığınızdan emin olduktan sonra balık (kılıç balığı, somon, ton balığı), yumurta sarısı, süt, tam tahıllı ekmek, yoğurt ve portakal suyu gibi gıdaları tüketmeye özen gösterin. Bilişsel bozukluk Son zamanlardaki çalışmalar bilişsel işlev bozukluğunun ve bunamaların D vitamini eksikliğinden de kaynaklandığını göstermiştir. Reseptörler (vücut içinden ve dışından gelen uyarıları almakla görevli olan duyu epiteli hücrelerinin üst kısmındaki duyu tüyleri) beyin dokusunda yaygın olduğundan, düşük seviyeleri yaşlılarda bilişsel gerileme riskini artırabilir. 2015 yılında, 60.000'den fazla kişiyi kapsayan bir çalışma yapıldı. Ve çalışmanın sonunda Kuzey enlemlerinde yaşayan insanların, güney enlemlerinde yaşayanlara kıyasla demans gelişimi riskinde belirgin bir artış riskinin olduğunu belirlendi.