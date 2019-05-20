Yetim çocuklar, daha sonra Mihmimah Sultan Camisi avlusundaki iftar programında buluştu. Buradaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti. İftar programına Türk ve Suriyeli bin 500 yetimin yanı sıra Sudan, Nijer, Kenya ve Somali'den gelen misafir yetim çocuklar da katıldı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü ilan edilen Ramazan'ın 15. gününde, Yetim Vakfı'nca Edirnekapı Muhtar Muhiddin Sokak'ta "Çocuk Sokağı" oluşturuldu. Burada düzenlenen "Sokağıma Şenlik Geldi" etkinliğine katılan çocuklar, palyaço ve gönüllüler eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Şenlik alanına kurulan seyyar salıncağa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynandı. Çocuklara, oyuncak hediye edildi.

Yetim Vakfı Başkan Vekili Avukat Hüsamettin Orhan, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sofrasında bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün Dünya Yetimler Günü olmasından dolayı İstanbul'da ve Hatay Reyhanlı'da eş zamanlı iftar programları düzenledik. Yetim bir Peygamberin ümmeti olarak yetimlerimize ve yardıma muhtaç tüm Müslümanlara sahip çıkmalıyız. Bizler vakıf olarak gülümsemeyi ve mutlu olmayı en çok hak eden çocuklarımız için projeler üretip gönüllü vakıf dostlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Tek amacımız yetimlerimizin yüzünü gülümsetmek ve hayır duaları almak."

Bu arada vakıf tarafından cami avlusuna kurulan stantlarla el emeği tasarımlar ve organik ürünlerin satışı yapıldı. Satışlardan elde edilen gelir, yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

İftara, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Serap Yaşar ve Tülay Kaynarca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile çok sayıda hayırsever ve davetli katıldı.

