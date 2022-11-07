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Yetişkin film yıldızı Astrid Wett paylaşımıyla dudak uçuklattı! Kasım ayının meşhur seks diyeti No Nut November'a katılanlar perişan oldu

07.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı Astrid Wett, geçtiğimiz günlerde paylaştığı çeşitli kostümler denediği erotik bir cosplay videosu ile gündem oldu. Birçok seksi kostüm deneyen Wett, arkasına koyduğu aynaya yansıyan frikikleriyle de hayranlarının dikkatini çekti.

Yetişkin film yıldızı Astrid Wett paylaşımıyla dudak uçuklattı! Kasım ayının meşhur seks diyeti No Nut November'a katılanlar perişan oldu

Popüler yıldızın, liseli kız, denizci, kovboy ve hizmetçi kostümleri de dahil olmak üzere bir dizi müstehcen kıyafet denediği video kısa sürede viral oldu. Videoyu çektiği mekanda bir aynaya da yer veren Wett, özellikle arka kısmını açık bırakacak kıyafetler giyerek aynadaki yansımasıyla da ilgi toplamayı başardı.

GAFI DİKKAT BİLE ÇEKMEDİ

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Giydiği kostümler arasında ünlü bilim kurgu serisi Starwars'un sevilen karakterlerinden Prenses Leia'nın ikonik elbisesine de yer veren ancak bu elbisenin Prenses Leia'ya değil başka bir karaktere ait olduğunu iddia eden Wett, bu gafına rağmen övgülere doyamadı.

''GÜÇLÜ OLUN''

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Birçok kullanıcı, bir seks diyeti olan Kasım ayının meşhur trendi No Nout November'a dikkat çekti ve bu videonun kendileri için işleri ne kadar zorlaştırdığından dem vurdu.

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Bir kullanıcı "Yine de güçlü olun çocuklar, birçok asker zaten düştü. BAŞARABİLİRİZ." diye yazdı.

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