Yetişkin film yıldızı Julia Ann’ın itirafı herkesi şoke etti! “Kocam yetişkin işimi umursamıyor, kıskanç biri değil”

Ödüllü yetişkin film yıldızı Julia Ann, kocasının kıskanç bir kişi olmadığı için onun yetişkin film sektörü kariyerine aldırış etmediğini dile getirerek sosyal medyada gündem oldu. Holly Randall Unfiltered podcastinde konuşan Ann, kocasının başından beri kariyerini bildiğini ve her zaman kendisine saygı duyduğunu ifade etti.

“BAŞINDAN BERİ BİLİYORDU”

İlişkilerine ilk başladıkları dönemlerde kocasının kariyerini bilerek kendisini desteklediğini açıklayan Ann, “Kim olduğumu ve her şeyi biliyordu.Başından beri biliyordu. Sanırım duygusal bir durum olmadığını görünce kendisi de rahatladı. Onun da geçmişinde bazı durumlar yaşanmış. Benimki sadece ekran önünde olduğu için diğer insanlara yorum yapma hakkını verdi. Biz birbirimizle mükemmel bir uyum içindeyiz.” dedi.