Yetişkin film yıldızından ses getiren itiraf! Tüm sırları anlattı

Kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Lisa Ann, dansçı olarak çalıştıktan sonra Los Angeles’a taşındı ve yetişkinlere yönelik sinema filmlerinde boy göstermeye başladı.

'Bugünkünden çok farklıydı'

İngiltere merkezli Lad Bible sitesine konuşan Lisa Ann, 90’larda porno yıldızı olmanın bugünkünden çok farklı olduğunu söyledi. Kadınların eskiden çok kıymetli olduğunu söyleyen Ann, “Yaşamak için bunu yapmak isteyen çok insan yoktu, bu nedenle de filmciler bu işi yapanlara iyi davranıyordu” dedi.

Ortamlarının normal bir film seti gibi olduğunu anlatan Lisa Ann, “Senden istediklerini söylemek için bir gün öncesinden telefon açarlardı ve çalışmak istediğin erkeklerle iş yapacağın konusunda seni temin ederlerdi” ifadelerini kullandı.

‘SEKTÖR AGRESİFLEŞTİ’ 1990’larda porno sektöründe çalışırken kendini rahat hissettiğini söyleyen ABD’li oyuncu, 2000’lerden sonra davranışların değiştiğini belirtti. Ann, yetişkin film sektörüne daha fazla kadın geldikçe tutumun daha “agresifleştiğini” anlattı.