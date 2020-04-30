HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yetkililer parklara 'gübre' döküyor! İşte sebebi

Yetkililer parklara 'gübre' döküyor! İşte sebebi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:44 | Son Güncelleme

İsveç’te, geleneksel bir kutlama olan Walpurgis Gecesi’nin yaklaşması nedeniyle büyük kalabalıkların bir araya gelmesinden endişelenen yetkililer, çareyi parklara ‘gübre serpmekte’ arıyor.

Yetkililer parklara 'gübre' döküyor! İşte sebebi

İsveç’in üniversite yerleşimi olarak bilinen Lund kentinde, salgına rağmen binlerce insanın 30 Nisan’da kutlanan Walpurgis Gecesi nedeniyle bir araya gelmesini önlemek için yetkililer parklara ‘tavuk gübresi’ döküyor.

Belediye Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Gustav Lundblad, “Lund o gece koronavirüsün yayılması için çok iyi bir merkez üssü haline gelebilir. Dolayısıyla bunu iyi bir girişim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sydsvenskan gazetesine konuşan Lundblad, “Çimenlikleri gübreleme fırsatını yakalamış olacağız hem de aynı zamanda bir hayli kötü kokacak yani parkta oturmak ve bira içmek pek de hoş olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kokunun parklarla sınırlı kalmaması gibi bir riskin bulunduğunu kabul eden Lundblad, “Sonuçta bunlar tavuk dışkısı. Şehrin geri kalanının kokusuz olacağı konusunda garanti veremem ama burada asıl nokta insanları parklardan uzak tutmak” diye konuştu.

Salgına karşı daha hafif bir yaklaşım benimseyen İsveç, pek çok Avrupa ülkesinin aksine karantina kararı almadı. Bunun yerine sosyal mesafeye dikkat edilmesi, gereksiz seyahatten kaçınılması, evden çalışılması çağrısında bulundu.

Ülkedeki restoranlar, spor salonları ve marketler de açık tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Önce korona salgını şimdi çekirgelerÖnce korona salgını şimdi çekirgeler
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde eylem yaptı

Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde eylem yaptı

Alman televizyonundan 'Türkiye'ye tatile gidin' önerisi

Alman televizyonundan 'Türkiye'ye tatile gidin' önerisi

İkonik kule ziyarete açıldı!

İkonik kule ziyarete açıldı!

Önce korona salgını şimdi çekirgeler

Önce korona salgını şimdi çekirgeler

İlk kez koronavirüs vakası tespit edildi!

İlk kez koronavirüs vakası tespit edildi!

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti koronaya rağmen arttı!

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti koronaya rağmen arttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.