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Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her gün duş almak hem zaman alıcı hem de saçlara zararlı olduğu için pratik yöntemler deneyerek saçlarınızın temiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Haftada iki defa kuru şampuan kullanarak ve bazı günler saçlarınızı örerek duş alma sürenizi geciktirebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız ipuçlarına mutlaka göz atın.

Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

Saçların temiz görünmesi ve güzel kokması herkesin ortak arzusu. Her gün kirlenen ve yağlanan saçların bu görünümünden kurtulmak için sürekli duş almak bir çözüm değil. Sık aralıklarla saçları yıkamak saç köklerinizin daha çok yağ üretmesine neden oluyor. pH dengesi bozulan saçınızda daha farklı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden kuru şampuan kullanımı, saç ayrımını değiştirmek, saçları örmek ve dağınık saç modelleri yapmak gibi basit yöntemler sayesinde saçlarınızın temiz görünmesini sağlayabilirsiniz.

KURU ŞAMPUANDAN YARARLANIN

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Kuru şampuanlar sayesinde saç diplerinizdeki yağlı görüntüden kurtulabilirsiniz. Kuru şampuan içeriği sayesinde saçınızdaki yağlı görüntüyü matlaştırır ve saça güzel bir koku verir. Kuru şampuanın şu şekilde uygulanması gerekir;

Öncelikle saçınızı birkaç parçaya ayırın ve biraz uzaktan tutarak kuru şampuan spreyini saç diplerine sıkın.
Bu şekilde 10 dakika saçınızda beklettikten sonra tarayın.
Pudra formundaki kuru şampuan sayesinde yağlı saç telleri kolayca kamufle edilir.

SAÇLARINIZI ÖREREK TEMİZ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYIN

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Saçlar kirlendiğinde tel tel ayrılır. Eğer duş almaya vaktiniz yoksa ve bu yağlı görüntüden kurtulmak istiyorsanız saçınızı örmek en doğru seçim olabilir. Saçınızı yavaşça geriye doğru fırçalayın ve kalın bir örgü örerek tokayla sabitleyin. Yağlı görünümü engellemek için birkaç tane perçem çıkarmanızda da yarar var.

SAÇLARINIZI FARKLI BİR NOKTADAN AYIRIN

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Saçlarınızı farklı bir noktadan ayırarak yağlanmış dipleri gizleyebilirsiniz. Saçınızdaki kirler sürekli ayırdığınız noktadaki saç köklerine yapışarak belirginleşir. Saç ayrımınızı değiştirirseniz altta kalan saç tellerinizin daha az yağlı görünümünden yararlanabilirsiniz.

UYKUDAN ÖNCE SAÇLARINIZI TARAYIN

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Yastığa başınızı koymadan önce saçlarınızı tararsanız daha az kirlenmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak gevşek bir atkuyruğu yaparak uyumak da saçların çabuk kirlenmesini önlüyor.

DAĞINIK SAÇ MODELLERİNİ TERCİH EDİN

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Dümdüz saçlar ve yapıştırılmış gibi taranıp sımsıkı tokayla sabitlenen saç modelleri daha yağlı bir görünüme yol açar. Saçlarınızın kirli görünmesini istemiyorsanız saç diplerini fırçayla havalandırarak tarayın. Daha sonra sıkı olmayacak bir şekilde atkuyruğu veya topuz yapın. Tokayla saçınızı sabitledikten sonra yüzünüze yakın olan saçlarınızdan birkaç perçemi çıkarın. Böylece yıkamaya gerek kalmadan temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.

SAÇ FIRÇASINI TEMİZLEYİN

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Saç fırçaları saçınızdaki yağı, kiri, saç kremini ve saç spreylerinden kalan artıkları üzerinde taşır. Bu durum da saçınızı her taradığınızda kirlerin saç tellerine yapışmasına sebep olur. Saç fırçanızı şampuan ve suyla temizlerseniz tararken saçınızın kirlenmesini önleyebilirsiniz.


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