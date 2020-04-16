Yıkamaya gerek duymadan saçlarınızın kirli görüntüsünden kurtulun! İşte harika yöntemler...

Saçların temiz görünmesi ve güzel kokması herkesin ortak arzusu. Her gün kirlenen ve yağlanan saçların bu görünümünden kurtulmak için sürekli duş almak bir çözüm değil. Sık aralıklarla saçları yıkamak saç köklerinizin daha çok yağ üretmesine neden oluyor. pH dengesi bozulan saçınızda daha farklı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden kuru şampuan kullanımı, saç ayrımını değiştirmek, saçları örmek ve dağınık saç modelleri yapmak gibi basit yöntemler sayesinde saçlarınızın temiz görünmesini sağlayabilirsiniz.

KURU ŞAMPUANDAN YARARLANIN

Kuru şampuanlar sayesinde saç diplerinizdeki yağlı görüntüden kurtulabilirsiniz. Kuru şampuan içeriği sayesinde saçınızdaki yağlı görüntüyü matlaştırır ve saça güzel bir koku verir. Kuru şampuanın şu şekilde uygulanması gerekir;

Öncelikle saçınızı birkaç parçaya ayırın ve biraz uzaktan tutarak kuru şampuan spreyini saç diplerine sıkın.

Bu şekilde 10 dakika saçınızda beklettikten sonra tarayın.

Pudra formundaki kuru şampuan sayesinde yağlı saç telleri kolayca kamufle edilir.