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Yıkım sırasında bina çöktü, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

09.05.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 4 katlı bina, yıkım sırasında aniden yerle bir oldu. O sırada binanın önünde duran bir kişi, enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Korkutan olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K.'ye ait eski ve kullanılmayan 4 katlı binada ruhsatlı yıkım çalışması yapıldığı sırada bina aniden çökerek yerle bir oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, olay yerini toz bulutu kapladı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, AFAD, sağlık, polis, itfaiye ve Yıldırım Belediyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ve AFAD'ın arama köpeği yaptığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.

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Yıkım sonrası olay yerinde bulunan 3 araç zarar gördü. Çevredeki tüm iş yerlerini toz kaplarken, binanın önünde bulunan ağaç ve elektrik direği de yıkıldı.

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Binanın yıkılma anı ve bir kişinin enkazın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ölen veya yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Bursa yıkım enkaz

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